Рейтинг@Mail.ru
Мосгордума приняла бюджет столицы - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/mosgorduma-2052278459.html
Мосгордума приняла бюджет столицы
Мосгордума приняла бюджет столицы - РИА Новости, 01.11.2025
Мосгордума приняла бюджет столицы
Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на внеочередном пленарном заседании в субботу. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:02:00+03:00
2025-11-01T12:02:00+03:00
москва
елена зяббарова
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/22/1556352243_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_b1ef31e7fd1e3c1a50e78ae497d34659.jpg
https://ria.ru/20251029/matvienko-2051522606.html
https://ria.ru/20251031/stavka-2052082579.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/22/1556352243_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_0548d2d178116e71b0279f8c6bb794c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, елена зяббарова, московская городская дума
Москва, Елена Зяббарова, Московская городская дума
Мосгордума приняла бюджет столицы

Мосгордума утвердила бюджет столицы 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на внеочередном пленарном заседании в субботу.
В пятницу комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2026-2028 годы и рекомендовала принять его на заседании думы. Контрольно-счетная палата и Общественная палата Москвы провели экспертизу проекта бюджета и поддержали его принятие, не найдя нарушений.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Матвиенко оценила поправки в бюджет-2025
29 октября, 15:24
Как уточнила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с ежегодным увеличением свыше 6%. Общие объемы доходов в 2026 году составят 5,9 триллиона рублей, в 2027 году - 6,4 триллиона рублей, а в 2028 году - 6,9 триллиона рублей. Расходы на 2026 год запланированы в объеме 6,4 триллиона рублей, на 2027 год - 6,7 триллиона рублей, а на 2028 год – 7,1 триллиона рублей.
В предстоящую трехлетку основными задачами бюджетной политики в области расходов будут обеспечение надежной социальной защиты москвичей, поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг населению, реализация масштабных проектов по развитию городской инфраструктуры, формированию комфортной и безопасной городской среды и, конечно же, поддержка реального сектора экономики, развитие проектов для обеспечения технологического суверенитета нашей страны.
В 2026 году половина расходов бюджета будет направлена на расходы социальной направленности, это 3,2 триллиона рублей, что на 15% больше, чем в 2025 году. Доля программных расходов также по-прежнему очень высока - более 90%. Выдержана и высокая доля бюджета развития - 47% общего объема расходов. Ключевым приоритетом бюджета развития на предстоящие три года являются модернизация социальной сферы и реализация программы реновации жилищного фонда.
На образование в бюджете заложено 815 миллиардов рублей, на здравоохранение - 615 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС - более 1 триллиона рублей. В фокусе особого внимания комплексная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей по всем направлениям. Главная цель - обеспечить военнослужащих и их семьи всесторонней поддержкой по любым возникающим вопросам и жизненным ситуациям.
В ходе голосования за принятие бюджета в целом высказались 42 депутата Мосгордумы, воздержались двое.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Шохин считает, что ЦБ может снизить ключевую ставку в этом году
Вчера, 14:14
 
МоскваЕлена ЗяббароваМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала