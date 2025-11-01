Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции
Футбол
 
22:59 01.11.2025 (обновлено: 23:03 01.11.2025)
"Монако" с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции
"Монако" с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Монако" с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции
"Монако" уступил "Парижу" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
александр головин
монако
париж
чемпионат франции по футболу (лига 1)
спорт, александр головин, монако, париж, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Александр Головин, Монако, Париж, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"Монако" с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции

"Монако" с Головиным уступил "Парижу" в матче Лиги 1

Александр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Соцсети сборной России
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Монако" уступил "Парижу" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Монако завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 53-й минуте забил Мойзес Симон.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
01 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
Монако
0 : 1
ФК Париж
53‎’‎ • Мозес Симон
(Максим Лопес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
"Монако" с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. "Париж" (14) располагается на десятой строчке.
1 ноября, 21:00
 
Футбол Спорт Александр Головин Монако Париж Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
