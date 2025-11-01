https://ria.ru/20251101/monako-2052442028.html
"Монако" с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции
"Монако" уступил "Парижу" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T22:59:00+03:00
2025-11-01T22:59:00+03:00
2025-11-01T23:03:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
монако
париж
чемпионат франции по футболу (лига 1)
"Монако" с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции
"Монако" с Головиным уступил "Парижу" в матче Лиги 1