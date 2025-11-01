Рейтинг@Mail.ru
Откровения космонавта о жизни на орбите - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/mks-2051862528.html
Откровения космонавта о жизни на орбите
Откровения космонавта о жизни на орбите - РИА Новости, 01.11.2025
Откровения космонавта о жизни на орбите
Хотя за последние полвека в области космоса совершено множество открытий, некоторые аспекты жизни на орбите остаются малоизвестными. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:35:00+03:00
2025-11-01T19:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051885826_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_70e47b1779b2d9723d9cbc06a7afff38.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051885826_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63d4a4e88d2ad8a06d773f90d3dde5f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Откровения космонавта о жизни на орбите

© РИА Новости / Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа 67-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев на продувке скафандров перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур
Член основного экипажа 67-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), космонавт Роскосмоса Олег Артемьев на продувке скафандров перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
Член основного экипажа 67-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев на продувке скафандров перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Хотя за последние полвека в области космоса совершено множество открытий, некоторые аспекты жизни на орбите остаются малоизвестными.
Завесу тайны приоткрыл Герой России Олег Германович Артемьев. Он рассказал о быте на МКС.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛетчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев
Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев

Больше полугода

Путь Артемьева в космической отрасли начался с работы в ракетно-космической корпорации "Энергия". С 2003-го Олег Германович начал проходить подготовку к космическим полетам.
Он уже трижды успел побывать в космосе. Последний на данный момент раз — в 2022-м. Продолжительность полета составила 195 суток.
Понятно, что о бытовых проблемах на орбите он знает совсем не понаслышке. Об этом космонавт недавно рассказал в шоу "В гостях у Ханги".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"

Драки на МКС

Как и обычные люди, члены экипажа МКС не застрахованы от того, что начнут друг друга раздражать во время полета. Но такие случаи происходят крайне редко, рассказывает космонавт.
Для того чтобы свести к минимуму возникновение конфликтных ситуаций, экипаж формируют за два года до полета.
"Дошла очередь — тебя поставили. За два года ты должен притереться, будь он зануда или хулиган. Этого времени хватает. Ты должен узнать всю его семью, его жен, детей, родителей", — рассказывает космонавт.
На вопрос, были ли драки на МКС, Артемьев ответил утвердительно. Правда, в подробности вдаваться не стал.
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев проводит тренировку по футболу на Международной космической станции
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев проводит тренировку по футболу на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев проводит тренировку по футболу на Международной космической станции

Алкоголь и другие секреты

Существуют у космонавтов и свои секреты, которые скрывают от Центра управления полетами. Например, бывает и так, что, например, не надо было что-то делать, а ты сделал или недоделал.
Космонавт рассказывает, что в условиях невесомости легко вскрыть паек, который открывать не положено, или перепутать его номер. Предметы буквально "улетают" из рук из-за слабой освещенности. Стоит на секунду отвлечься — и можно взять не то, что нужно.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов
Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев (Россия) во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов
"Это же все игры невесомости. Вот ты берешь вещь, которую надо использовать. Ты ее "ставишь" — отворачиваешься на секунду, а она уже улетела. И прилетела другая", — говорит Олег Германович.
Вместе с тем Артемьев подчеркивает: алкоголь на борту строго запрещен. Распивать напитки вне установленного регламента категорически нельзя.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Космическое питание
Космическое питание - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Космическое питание

Что делать, если рядом пришелец?

Космонавт должен быть готов к любым неожиданностям, даже к встрече с "братьями по разуму". Артемьев рассказал, что нужно делать в таком случае.
"Но на самом деле это правда: первое, что нужно сделать, — это снять на видео. На скафандрах есть камеры. Если ты увидел, то нужно повернуться и снимать", — говорит космонавт.
На вопрос о том, существуют ли специальные жесты для общения с инопланетянами, Артемьев ответил с улыбкой: единственный "международный" жест — это обниматься.
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкВид с борта Международной космической станции
Вид с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Вид с борта Международной космической станции

Как космонавты ходят в туалет

Многие задаются вопросом, как на борту МКС обстоит с этим делом. Космонавт отметил, что, несмотря на нюансы, процесс не сильно отличается от земного. Разве что подготовка здесь более кропотливая.
В невесомости приходится правильно использовать специальные приспособления. Поэтому на МКС нет привычного унитаза. Космонавты пользуются специальным устройством, у которого есть механизм всасывания.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКосмический туалет
Космический туалет - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Космический туалет

Приметы и традиции

И конечно, есть определенные приметы и традиции, которых космонавты придерживаются. Некоторые известны всем. Например, если черная кошка перебежит — надо подождать, пока кто-нибудь пройдет или проедет.
Каждую субботу коллектив собирается на совместный просмотр фильма. Выбор картины чередуется: одну неделю предпочтение отдается американским фильмам, другую — российским. Это способствует укреплению командного духа.
Казалось бы, ничего сложного в быте особо нет. Однако нужно помнить, что происходит все это на расстоянии сотен километров от Земли, когда вокруг безжизненный космос.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала