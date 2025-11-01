Откровения космонавта о жизни на орбите

Член основного экипажа 67-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев на продувке скафандров перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Хотя за последние полвека в области космоса совершено множество открытий, некоторые аспекты жизни на орбите остаются малоизвестными.

Завесу тайны приоткрыл Герой России Олег Германович Артемьев. Он рассказал о быте на МКС.

Больше полугода

Путь Артемьева в космической отрасли начался с работы в ракетно-космической корпорации "Энергия". С 2003-го Олег Германович начал проходить подготовку к космическим полетам.

Он уже трижды успел побывать в космосе. Последний на данный момент раз — в 2022-м. Продолжительность полета составила 195 суток.

Понятно, что о бытовых проблемах на орбите он знает совсем не понаслышке. Об этом космонавт недавно рассказал в шоу "В гостях у Ханги".

Драки на МКС

Как и обычные люди, члены экипажа МКС не застрахованы от того, что начнут друг друга раздражать во время полета. Но такие случаи происходят крайне редко, рассказывает космонавт.

Для того чтобы свести к минимуму возникновение конфликтных ситуаций, экипаж формируют за два года до полета.

"Дошла очередь — тебя поставили. За два года ты должен притереться, будь он зануда или хулиган. Этого времени хватает. Ты должен узнать всю его семью, его жен, детей, родителей", — рассказывает космонавт.

На вопрос, были ли драки на МКС, Артемьев ответил утвердительно. Правда, в подробности вдаваться не стал.

Алкоголь и другие секреты

Существуют у космонавтов и свои секреты, которые скрывают от Центра управления полетами. Например, бывает и так, что, например, не надо было что-то делать, а ты сделал или недоделал.

Космонавт рассказывает, что в условиях невесомости легко вскрыть паек, который открывать не положено, или перепутать его номер. Предметы буквально "улетают" из рук из-за слабой освещенности. Стоит на секунду отвлечься — и можно взять не то, что нужно.

"Это же все игры невесомости. Вот ты берешь вещь, которую надо использовать. Ты ее "ставишь" — отворачиваешься на секунду, а она уже улетела. И прилетела другая", — говорит Олег Германович.

Вместе с тем Артемьев подчеркивает: алкоголь на борту строго запрещен. Распивать напитки вне установленного регламента категорически нельзя.

Что делать, если рядом пришелец?

Космонавт должен быть готов к любым неожиданностям, даже к встрече с "братьями по разуму". Артемьев рассказал, что нужно делать в таком случае.

"Но на самом деле это правда: первое, что нужно сделать, — это снять на видео. На скафандрах есть камеры. Если ты увидел, то нужно повернуться и снимать", — говорит космонавт.

На вопрос о том, существуют ли специальные жесты для общения с инопланетянами, Артемьев ответил с улыбкой: единственный "международный" жест — это обниматься.

Как космонавты ходят в туалет

Многие задаются вопросом, как на борту МКС обстоит с этим делом. Космонавт отметил, что, несмотря на нюансы, процесс не сильно отличается от земного. Разве что подготовка здесь более кропотливая.

В невесомости приходится правильно использовать специальные приспособления. Поэтому на МКС нет привычного унитаза. Космонавты пользуются специальным устройством, у которого есть механизм всасывания.

Приметы и традиции

И конечно, есть определенные приметы и традиции, которых космонавты придерживаются. Некоторые известны всем. Например, если черная кошка перебежит — надо подождать, пока кто-нибудь пройдет или проедет.

Каждую субботу коллектив собирается на совместный просмотр фильма. Выбор картины чередуется: одну неделю предпочтение отдается американским фильмам, другую — российским. Это способствует укреплению командного духа.