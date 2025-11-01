Откровения космонавта о жизни на орбите

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Хотя за последние полвека в области космоса совершено множество открытий, некоторые аспекты жизни на орбите остаются малоизвестными.
Завесу тайны приоткрыл Герой России Олег Германович Артемьев. Он рассказал о быте на МКС.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛетчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев
Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев
Больше полугода
Путь Артемьева в космической отрасли начался с работы в ракетно-космической корпорации "Энергия". С 2003-го Олег Германович начал проходить подготовку к космическим полетам.
Он уже трижды успел побывать в космосе. Последний на данный момент раз — в 2022-м. Продолжительность полета составила 195 суток.
Понятно, что о бытовых проблемах на орбите он знает совсем не понаслышке. Об этом космонавт недавно рассказал в шоу "В гостях у Ханги".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Драки на МКС
Как и обычные люди, члены экипажа МКС не застрахованы от того, что начнут друг друга раздражать во время полета. Но такие случаи происходят крайне редко, рассказывает космонавт.
Для того чтобы свести к минимуму возникновение конфликтных ситуаций, экипаж формируют за два года до полета.
"Дошла очередь — тебя поставили. За два года ты должен притереться, будь он зануда или хулиган. Этого времени хватает. Ты должен узнать всю его семью, его жен, детей, родителей", — рассказывает космонавт.
На вопрос, были ли драки на МКС, Артемьев ответил утвердительно. Правда, в подробности вдаваться не стал.
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев проводит тренировку по футболу на Международной космической станции
Космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев проводит тренировку по футболу на Международной космической станции
Алкоголь и другие секреты
Существуют у космонавтов и свои секреты, которые скрывают от Центра управления полетами. Например, бывает и так, что, например, не надо было что-то делать, а ты сделал или недоделал.
Космонавт рассказывает, что в условиях невесомости легко вскрыть паек, который открывать не положено, или перепутать его номер. Предметы буквально "улетают" из рук из-за слабой освещенности. Стоит на секунду отвлечься — и можно взять не то, что нужно.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов
Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов
"Это же все игры невесомости. Вот ты берешь вещь, которую надо использовать. Ты ее "ставишь" — отворачиваешься на секунду, а она уже улетела. И прилетела другая", — говорит Олег Германович.
Вместе с тем Артемьев подчеркивает: алкоголь на борту строго запрещен. Распивать напитки вне установленного регламента категорически нельзя.
Космическое питание
Что делать, если рядом пришелец?
Космонавт должен быть готов к любым неожиданностям, даже к встрече с "братьями по разуму". Артемьев рассказал, что нужно делать в таком случае.
"Но на самом деле это правда: первое, что нужно сделать, — это снять на видео. На скафандрах есть камеры. Если ты увидел, то нужно повернуться и снимать", — говорит космонавт.
На вопрос о том, существуют ли специальные жесты для общения с инопланетянами, Артемьев ответил с улыбкой: единственный "международный" жест — это обниматься.
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкВид с борта Международной космической станции
Вид с борта Международной космической станции
Как космонавты ходят в туалет
Многие задаются вопросом, как на борту МКС обстоит с этим делом. Космонавт отметил, что, несмотря на нюансы, процесс не сильно отличается от земного. Разве что подготовка здесь более кропотливая.
В невесомости приходится правильно использовать специальные приспособления. Поэтому на МКС нет привычного унитаза. Космонавты пользуются специальным устройством, у которого есть механизм всасывания.
Космический туалет
Приметы и традиции
И конечно, есть определенные приметы и традиции, которых космонавты придерживаются. Некоторые известны всем. Например, если черная кошка перебежит — надо подождать, пока кто-нибудь пройдет или проедет.
Каждую субботу коллектив собирается на совместный просмотр фильма. Выбор картины чередуется: одну неделю предпочтение отдается американским фильмам, другую — российским. Это способствует укреплению командного духа.
Казалось бы, ничего сложного в быте особо нет. Однако нужно помнить, что происходит все это на расстоянии сотен километров от Земли, когда вокруг безжизненный космос.