01.11.2025
23:05 01.11.2025
Сервисы будут с 2026 года хранить данные пользователей в интернете три года
Сервисы будут с 2026 года хранить данные пользователей в интернете три года - РИА Новости, 01.11.2025
Сервисы будут с 2026 года хранить данные пользователей в интернете три года
Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года вместо одного года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая... РИА Новости, 01.11.2025
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Сервисы будут с 2026 года хранить данные пользователей в интернете три года

Срок хранения информации о пользователях увеличат до трех лет, заявил Мишустин

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года вместо одного года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках, и передавать такую информацию уполномоченным органам при необходимости, соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"В пункте 15 Правил хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации… слова "одного года" заменить словами "3 лет", - говорится в документе.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года", - добавляется там.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Юрист рассказал о сборе данных о действиях россиян в интернете
© 2025 МИА «Россия сегодня»
