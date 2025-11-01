Сервисы будут с 2026 года хранить данные пользователей в интернете три года

https://ria.ru/20251101/mishustin-2052440500.html
россия
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года вместо одного года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках, и передавать такую информацию уполномоченным органам при необходимости, соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"В пункте 15 Правил хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации… слова "одного года" заменить словами "3 лет", - говорится в документе.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года", - добавляется там.