Главы федераций обратились к Мишустину по финансированию детского спорта

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Руководители спортивных федераций страны обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на законопроект Минфина, изменяющий систему налогообложения букмекерской деятельности, следует из документа, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Госдума ранее в октябре приняла в первом чтении законопроект, в том числе ужесточающий с 1 января 2026 года налогообложение организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах законопроект с 2026 года вводит налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок. Также они будут обязаны уплачивать налог на прибыль организаций по общей ставке 25%.

В коллективном письме главы федераций обратили внимание на риски сокращения инвестиций в массовый и детско-юношеский спорт. Среди подписантов главы Российского футбольного союза Александр Дюков , Федерации хоккея России Владислав Третьяк , Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин , Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, Федерации триатлона России Ксения Шойгу, Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров, Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, Федерации каноэ России Евгений Архипов, высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев , Федерации гребного спорта Алексей Свирин, Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

"С 2019 года организаторы азартных игр обязаны делать целевые отчисления на развитие массового, детско-юношеского, адаптивного спорта, а также на поддержку спортсменов и федераций по видам спорта. База отчислений - выручка букмекера за квартал от приема ставок на официальные спортивные соревнования. Это создает риски уменьшения объемов финансового участия букмекеров в развитии спорта как за счет сокращения базы для целевых отчислений, так и за счет вероятного сокращения прямых контрактов со спортивными объединениями", - говорится в обращении.

Согласно данным федераций, за 2024 год сумма таких отчислений превысила 35 млрд рублей. Их распределением занимается созданный по поручению президента России Российский спортивный фонд, который с 2026 года будет работать на конкурсной основе и направлять средства на развитие массового, детского и адаптивного спорта.

Главы федераций в обращении подчеркивают, что предложенные Минфином изменения приведут к резкому росту издержек легальных операторов. Отмечается, что вклад букмекеров в бюджеты спортивных организаций достигает от 10% до 80% в зависимости от вида спорта. Общий объем прямых контрактов букмекерских компаний с федерациями превышает 50 млрд рублей в год, а совокупный вклад букмекеров в развитие российского спорта оценивается более чем в 90 млрд рублей.

Руководители федераций подчеркивают, что сокращение этих поступлений неизбежно приведет и к сокращению программ подготовки юных спортсменов, снижению доступности секций и ухудшению условий работы тренеров. "Прежде всего, пострадает массовый, детско-юношеский и адаптивный спорт - основные потребители целевых отчислений букмекеров", - отмечается в письме.