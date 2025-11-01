https://ria.ru/20251101/minobrnauki-2052336137.html
Минобрнауки Украины выразило обеспокоенность оттоком преподавателей
Минобрнауки Украины: выезд населения из страны ставит под угрозу безопасность
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Массовый выезд с Украины вузовских преподавателей и студентов ставит под угрозу национальную безопасность, заявил украинский замминистра образования Николай Трофименко.
"Многие преподаватели и студенты уехали в Европу
. И вот всё это вращается вокруг высшего образования. Это огромная задача, которая стоит на уровне вопросов национальной безопасности. Этот весь колоссальный человеческий ресурс мы можем потерять", - приводит слова Трофименко агентство РБК
-Украина.
Замминистра не уточнил, какие потери понесли украинские вузы из-за массового отъезда преподавателей и студентов. По его словам, если сравнивать количество поступающих в вузы с предыдущим годом, распределение между первокурсниками следующее: 52% девушек и 48% юношей против 45% и 55% соответственно в прошлом году.
Депутат Верховной рады
Сергей Евтушок 31 октября заявил, что Украина
рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за границу после принятия кабмином соответствующего решения.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.