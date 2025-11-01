Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки Украины выразило обеспокоенность оттоком преподавателей
15:30 01.11.2025
Минобрнауки Украины выразило обеспокоенность оттоком преподавателей
Минобрнауки Украины выразило обеспокоенность оттоком преподавателей
украина, европа, рбк (медиагруппа), верховная рада украины
В мире, Украина, Европа, РБК (медиагруппа), Верховная Рада Украины
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Массовый выезд с Украины вузовских преподавателей и студентов ставит под угрозу национальную безопасность, заявил украинский замминистра образования Николай Трофименко.
"Многие преподаватели и студенты уехали в Европу. И вот всё это вращается вокруг высшего образования. Это огромная задача, которая стоит на уровне вопросов национальной безопасности. Этот весь колоссальный человеческий ресурс мы можем потерять", - приводит слова Трофименко агентство РБК-Украина.
Замминистра не уточнил, какие потери понесли украинские вузы из-за массового отъезда преподавателей и студентов. По его словам, если сравнивать количество поступающих в вузы с предыдущим годом, распределение между первокурсниками следующее: 52% девушек и 48% юношей против 45% и 55% соответственно в прошлом году.
Депутат Верховной рады Сергей Евтушок 31 октября заявил, что Украина рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за границу после принятия кабмином соответствующего решения.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Германии сообщили Зеленскому плохие новости из-за скандала на Украине
