Михайлов стал главным тренером "Сочи"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дмитрий Михайлов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", сообщается на официальном сайте команды.
Михайлов, ранее работавший в штабе старшим тренером, сменил в должности Владимира Крикунова, который возглавил команду 2 августа. Под руководством Крикунова сочинский клуб провел в КХЛ 18 матчей, 14 из которых проиграл. Специалист переведен на должность тренера-консультанта "Сочи", он продолжит работу в клубе и будет помогать штабу.
В июле "Сочи" расторг контракт с главным тренером команды Вячеславом Козловым, назначенного в июне и не проведшего с командой ни одного матча.
До прихода в "Сочи" Крикунов возглавлял петербургское "Динамо", которое он покинул в 2024 году. В последние годы тренер также работал в рижском и московском "Динамо", екатеринбургском "Автомобилисте", нижнекамском "Нефтехимике", сборных Белоруссии и Казахстана.
