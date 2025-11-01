Рейтинг@Mail.ru
12:49 01.11.2025 (обновлено: 17:41 01.11.2025)
Михайлов стал главным тренером "Сочи"
Дмитрий Михайлов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", сообщается на официальном сайте команды. РИА Новости, 01.11.2025
дмитрий михайлов, спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи
Хоккей, Дмитрий Михайлов, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи
© Фото : ХК "Сочи"Главный тренер ХК "Сочи" Дмитрий Михайлов
Главный тренер ХК Сочи Дмитрий Михайлов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : ХК "Сочи"
Главный тренер ХК "Сочи" Дмитрий Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дмитрий Михайлов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", сообщается на официальном сайте команды.
Михайлов, ранее работавший в штабе старшим тренером, сменил в должности Владимира Крикунова, который возглавил команду 2 августа. Под руководством Крикунова сочинский клуб провел в КХЛ 18 матчей, 14 из которых проиграл. Специалист переведен на должность тренера-консультанта "Сочи", он продолжит работу в клубе и будет помогать штабу.
В июле "Сочи" расторг контракт с главным тренером команды Вячеславом Козловым, назначенного в июне и не проведшего с командой ни одного матча.
Михайлов ранее работал в системе петербургского СКА, а также был тренером в системе сборных России. В течение трех лет Михайлов сотрудничал с образовательным центром "Сириус", принимал участие в Кубке Сириуса с юношеской сборной России до 16 лет.
До прихода в "Сочи" Крикунов возглавлял петербургское "Динамо", которое он покинул в 2024 году. В последние годы тренер также работал в рижском и московском "Динамо", екатеринбургском "Автомобилисте", нижнекамском "Нефтехимике", сборных Белоруссии и Казахстана.
