https://ria.ru/20251101/mid-2052235572.html
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой - РИА Новости, 01.11.2025
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой
Денуклеаризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T04:41:00+03:00
2025-11-01T04:41:00+03:00
2025-11-01T04:41:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
корейский полуостров
южная корея
ли чжэ мен
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg
https://ria.ru/20251029/kndr-2051346236.html
кндр (северная корея)
корейский полуостров
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_0ed0a4b2420c139ffc8d52c6591352e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, южная корея, ли чжэ мен, оон
В мире, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, ООН
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой
МИД КНДР назвал денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой