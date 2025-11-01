Рейтинг@Mail.ru
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой - РИА Новости, 01.11.2025
04:41 01.11.2025
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой
Денуклеаризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо. РИА Новости, 01.11.2025
в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, южная корея, ли чжэ мен, оон
В мире, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, ООН
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой

Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Денуклеаризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 23 сентября, выступая на Генеральной ассамблее ООН, признал невозможность денуклеаризации КНДР в кратчайшие сроки и призвал к поэтапному решению проблемы, начиная с прекращения наращивания ядерных вооружений.
"РК (Республика Корея – ред.) до сих пор не знает, что ее настойчивое отрицание статуса КНДР как (ядерного – ред.) государства… (обнаруживает ее - ред.) неразумие… как бы она ни болтала о денуклеаризации сто и тысячу раз, это является совсем несбыточной грезой", - говорится в заявлении замминистра, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Заголовок открываемого материала