https://ria.ru/20251101/medvedev-2052226377.html
Медведев проиграл Звереву и не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Париже
Медведев проиграл Звереву и не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Медведев проиграл Звереву и не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T01:15:00+03:00
2025-11-01T01:15:00+03:00
2025-11-01T01:15:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
александр зверев
янник синнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994096103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cdcb2a62f7bf8e6c5f99fa0eefe57d9.jpg
/20251031/sinner-2052213525.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994096103_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_928813c5044984c15633d9407362606d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил медведев, александр зверев, янник синнер
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Александр Зверев, Янник Синнер
Медведев проиграл Звереву и не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Париже
Медведев уступил Звереву в четвертьфинале "Мастерса" в Париже