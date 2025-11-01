Мантуров прибыл в КНР на заседание по инвестиционному сотрудничеству

ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в субботу прибыл в Пекин для участия в 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщили в секретариате первого вице-премьера.