Мантуров прибыл в КНР на заседание по инвестиционному сотрудничеству

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в субботу прибыл в Пекин для участия в 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному РИА Новости, 01.11.2025
