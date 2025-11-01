Рейтинг@Mail.ru
Мадуро запросил помощь России на фоне обострения с США, утверждает WP - РИА Новости, 01.11.2025
10:40 01.11.2025
Мадуро запросил помощь России на фоне обострения с США, утверждает WP
Американская газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы властей США утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обращался за военной
Мадуро запросил помощь России на фоне обострения с США, утверждает WP

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы властей США утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обращался за военной помощью к России, Китаю и Ирану в октябре на фоне угроз США нанести удары по стране.
По данным издания, Мадуро запросил поставки ракет, радаров и модернизированных самолетов в связи с сосредоточением сил США в Карибском регионе.
Washington Post утверждает, что президент Венесуэлы направил письмо российскому руководству, в котором также попросил Москву помочь укрепить противовоздушную оборону своей страны, включая восстановление нескольких российских истребителей, ранее приобретённых Венесуэлой.
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы
