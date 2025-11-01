Рейтинг@Mail.ru
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову
Футбол
 
22:30 01.11.2025 (обновлено: 23:59 01.11.2025)
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову
Петербургский "Зенит" дома разобрался со столичным "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу и стал первым клубом в новом сезоне Российской РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T22:30:00+03:00
2025-11-01T23:59:00+03:00
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
российская премьер-лига (рпл)
локомотив (москва)
зенит
2025
Иван Орехов
Иван Орехов
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, российская премьер-лига (рпл), локомотив (москва), зенит, алексей батраков, сергей семак
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Российская премьер-лига (РПЛ), Локомотив (Москва), Зенит, Алексей Батраков, Сергей Семак
"Локо" впервые проиграл! Глушенков и "Зенит" не оставили шансов Батракову

"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне РПЛ

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Петербургский "Зенит" дома разобрался со столичным "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу и стал первым клубом в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), обыгравшим железнодорожников.
О том, как это было, вы узнаете в нашем оперативном материале.

"Локо" в погоне за "быками"

Однозначно за первые 13 туров "Локомотив" стал главной сенсацией нового сезона чемпионата России. Померкла даже калининградская "Балтика"… Ведь ко встрече с "Зенитом" железнодорожники подошли без поражений, с проводящим феноменальный отрезок в карьере Алексеем Батраковым и намерениями вернуть золото в Черкизово спустя восемь лет. Да, временами "красно-зеленые" теряют очки и сейчас идут позади "Краснодара", однако команда все равно вызывает симпатии. И повышенное внимание к нулю в графе "поражения": в пяти матчах РПЛ "Локомотив" уступал в счете, однако в итоге спасался!
"Зенит" хвалить особо не за что. Несмотря на один проигрыш на старте сезона и четыре победы и ничью в последних пяти противостояниях чемпионата, клуб с берегов Невы растерял очки в матчах с явными андердогами и находился вне первой тройки. Сергею Семаку, имеющему — никаких сомнений — лучший состав в лиге, во что бы то ни стало надо доказывать, что "сине-бело-голубые" только набирают ход. И что именно им по силам нанести первое поражение "Локомотиву" в сезоне РПЛ.
О статистике: "Зенит" не обыгрывал у "Локо" на протяжении четырех встреч. Две последние игры завершились с одинаковым счетом 1:1.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Все еще непобежденный! "Локомотив" громит ЦСКА благодаря шедевральным голам
18 октября, 21:55

Так плох "Локомотив" еще не был

Вышедший на матч без нападающих "Зенит" сразу завладел мячом и после девятиминутной раскачки открыл счет первым же ударом в створ ворот. Педро на входе в штрафную отдал пас на бывшего железнодорожника Максима Глушенкова, который, в свою очередь, сместился к лицевой линии и вернул бразильцу. Нападающему острый угол не стал помехой — Антон Митрюшкин пропустил в дальний.
Правда, затем голкипер "Локомотива" дважды круто вступил в игру: сыграл за пределами штрафной, выпрыгнув "рыбкой" в стиле Мануэля Нойера и выбив мяч в аут, после чего красивый сейв сотворил после дальнего выстрела Глушенкова. Денис Адамов, защищавший ворота хозяев, тем временем отдыхал, ведь затяжные атаки железнодорожников хоть и виделись опасными, но ничем не заканчивались. Так, Баринов пытался пробить через себя после разящего подхода "Зенита", который не смог завершить Густаво Мантуан после подачи активного Глушенкова.
Последний закончил первый тайм (как и все 90 минут) лучшим игроком на поле. На 36-й футболист сборной России замыкал головой, но вновь Митрюшкин выиграл дуэль. А Батраков, потерявшийся в оборонительных построениях "Зенита", за что-то схлопотал желтую карточку, хотя потасовку устроили Мантуан и Дмитрий Баринов.
Со стартом второго тайма "Зенит" продолжил свое доминирование. Вновь в игру пришлось вступать Митрюшкину после розыгрыша углового: сложился вратарь и спас гостей от второго пропущенного! А той ли команде мы выписывали комплименты перед встречей на Крестовском острове? Куда делся коллектив Михаила Галактионова, парой недель ранее переехавший ЦСКА? Час игры прошел, пролетели 80 минут, а "Локомотив" ни разу не попал по воротам петербуржцев. При отсутствии идей у Батракова и неудачной игре на острие нападения Николая Комличенко первое поражение в сезоне РПЛ становилось все ближе и ближе.
Так матч и закончился без опасных моментов у ворот "Зенита" и всего одним (!) попаданием в створ на 88-й минуте. Непонятно, что случилось с "Локомотивом", который сегодня будто подменили. Беззубая, безыдейная игра в атаке привела к победе "Зенита", который в концовке забил второй усилиями Андрея Мостового, на днях пережившего попытку похищения. Кстати, петербуржцы имели еще несколько неплохих возможностей огорчить Митрюшкина, но вратарь гостей больше из сетки мяч не доставал. Пожалуй, голкипер "Локо" — единственный, к кому нет претензий по центральному матчу тура. Остальные же игроки "красно-зеленых" однозначно разочаровали.
Фортуна улыбнулась в прошлом туре "Локомотиву", и он смог отыграться во встрече с "Акроном". В этот раз удача на выручку не пришла — больше в чемпионате России непобежденных команд нет.
Валерий Карпин и Андрей Мостовой - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Футболиста "Зенита" пытались похитить. Страшное видео из Петербурга
27 октября, 13:55

"Зенит" выходит из тени

А вот для петербуржцев это был главный триумф в новом сезоне. Пускай встреча получилась незрелищной, пускай гости совсем ничего не смогли показать в Питере, но все же историю "Зенит" переписал, и "Локо" утратил былой лоск. Теперь "сине-бело-голубые" вторые с 29 очками, впереди в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лишь ЦСКА. Однако завтра парней Семака может подвинуть на третье место "Краснодар", которому предстоит зарубиться со "Спартаком".
Что касается "Локомотива" (27), то москвичи опустились на четвертую строчку и теперь до домашней встречи с "Оренбургом" будут думать, как возвращать "паровозу" мощь и скорость.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Зенит
2 : 0
Локомотив
09‎’‎ • Педро
(Максим Глушенков)
90‎’‎ • Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Диего Марадона - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Еще немного, и живот взорвется": почему смерть Марадоны называют убийством
30 октября, 07:45
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Локомотив (Москва)ЗенитАлексей БатраковСергей Семак
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
