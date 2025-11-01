Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" и "Локомотив" назвали составы на матч РПЛ
Футбол
 
19:17 01.11.2025
"Зенит" и "Локомотив" назвали составы на матч РПЛ
"Зенит" и "Локомотив" назвали составы на матч РПЛ
Нападающий Николай Комличенко и защитник Максим Ненахов выйдут в стартовом составе московского футбольного клуба "Локомотив" на матч 14-го тура Российской... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Зенит" и "Локомотив" назвали составы на матч РПЛ

Комличенко и Ненахов выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Зенитом"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нападающий Николай Комличенко и защитник Максим Ненахов выйдут в стартовом составе московского футбольного клуба "Локомотив" на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита".
Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 мск.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Зенит
2 : 0
Локомотив
09‎’‎ • Педро
(Максим Глушенков)
90‎’‎ • Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Комличенко, заменивший травмированного Дмитрия Воробьева, включен в стартовый состав "Локомотива" в РПЛ в третий раз в текущем сезоне и впервые с 16 августа 2025 года. Ненахов выйдет в старте "Локомотива" в РПЛ впервые с 13 сентября. Основной центральный защитник "красно-зеленых" Сесар Монтес пропускает игру из-за перебора желтых карточек.
Полностью стартовый состав железнодорожников выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь), Александр Сильянов, Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Артем Карпукас, Данил Пруцев, Дмитрий Баринов (капитан), Алексей Батраков, Александр Руденко, Николай Комличенко.
"Зенит" начнет игру следующим составом: Денис Адамов (вратарь), Ваня Дркушич, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос (капитан), Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Максим Глушенков, Педро.
