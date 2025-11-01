"Зенит" и "Локомотив" назвали составы на матч РПЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нападающий Николай Комличенко и защитник Максим Ненахов выйдут в стартовом составе московского футбольного клуба "Локомотив" на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита".
Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 мск.
01 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
09’ • Педро
90’ • Андрей Мостовой
Комличенко, заменивший травмированного Дмитрия Воробьева, включен в стартовый состав "Локомотива" в РПЛ в третий раз в текущем сезоне и впервые с 16 августа 2025 года. Ненахов выйдет в старте "Локомотива" в РПЛ впервые с 13 сентября. Основной центральный защитник "красно-зеленых" Сесар Монтес пропускает игру из-за перебора желтых карточек.
Полностью стартовый состав железнодорожников выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь), Александр Сильянов, Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Артем Карпукас, Данил Пруцев, Дмитрий Баринов (капитан), Алексей Батраков, Александр Руденко, Николай Комличенко.
"Зенит" начнет игру следующим составом: Денис Адамов (вратарь), Ваня Дркушич, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос (капитан), Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Максим Глушенков, Педро.
