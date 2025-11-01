Ликсутов: в Москве ввели в эксплуатацию завод по выпуску мебели

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый завод по выпуску мебельной продукции компании "Феликс" ввели в эксплуатацию в Косино-Ухтомском районе Москвы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что это десятое промпредприятие, которое открылось в столице в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

"В соответствии со стратегией развития московской промышленности до 2030 года планируется более чем вдвое увеличить объем введенных производственных площадей. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с 2016 года в столице реализуются масштабные инвестиционные проекты, в соответствии с которыми в городе активно строятся заводы по выпуску товаров народного потребления", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заммэра уточнил, что новый корпус, который имеет площадь свыше 13 тысяч квадратных метров обеспечит создание более 130 высокооплачиваемых рабочих мест.

Так, для строительства данного предприятия компания при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекла инвесткредит в размере 300 миллионов рублей по льготной процентной ставке.

"Для развития, расширения и модернизации производств фонд с 2022 года предоставляет инвесторам компенсацию части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитным договорам. Полученные средства компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры", - указал министр правительства столицы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что всего при поддержке фонда в столице появится свыше 2,1 миллиона квадратных метров новых производственных площадей.

По поручению Собянина в Москве уделяется внимание качеству и безопасности промобъектов. Всего в Косино-Ухтомском районе в рамках МаИП предусмотрено строительство двух производственных корпусов, где будут выпускать офисную, домашнюю, школьную и гостиничную мебель.

Корпуса находятся в хорошей транспортной доступности, так как вблизи располагается Московский скоростной диаметр и станция метро "Лухмановская".

Генеральный директор компании "Феликс" Андрей Михайлов подчеркнул, что механизм МаИП дает надежный базис для развития производства на территории столицы. Поддержка Москвы дает бизнесу уверенность в том, что проект будет успешно реализован.