Футбол
 
19:35 01.11.2025
Футболисты "Лейпцига" обыграли "Штутгарт" в матче чемпионата Германии
Футболисты "Лейпцига" обыграли "Штутгарт" в матче чемпионата Германии
"Лейпциг" дома одержал победу над "Штутгартом" в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
спорт, рб лейпциг, штутгарт, ян (регенсбург), бундеслига, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, РБ Лейпциг, Штутгарт, Ян (Регенсбург), Бундеслига, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Ян Дьоманде
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Лейпциг" дома одержал победу над "Штутгартом" в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Ян Дьоманде (53-я минута) и Ромуло (90+1). У "Штутгарта" мяч забил Тиагу Томаш (65), его одноклубник Джефф Шабо (45) отметился автоголом.
Бундеслига
01 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
РБ Лейпциг
3 : 1
Штутгарт
45‎’‎ • Юлиан Шабо (А)
53‎’‎ • Yan Diomande
(Кристоф Баумгартнер)
90‎’‎ • Ромуло Круз
65‎’‎ • Тиаго Томас
(Лука Жаке)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лейпциг", набрав 22 очка, поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата. "Штутгарт" (18) располагается на четвертой позиции.
В следующем туре "Лейпциг" 8 ноября сыграет в гостях с "Хоффенхаймом", днем позднее "Штутгарт" примет "Аугсбург".
Результаты других матчей:
"Майнц" - "Вердер" - 1:1;
"Санкт-Паули" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 0:4;
"Унион" - "Фрайбург" - 0:0;
"Хайденхайм" - "Айнтрахт" - 1:1.
Бундеслига
01 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Санкт-Паули
0 : 4
Боруссия М
15‎’‎ • Харис Табакович
(Флориан Нойхаус)
40‎’‎ • Харис Табакович
(Франк Онора)
75‎’‎ • Суто Матино
(Харис Табакович)
80‎’‎ • Оскар Фрауло
(Суто Матино)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
