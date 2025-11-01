"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче Кубка НБА

В ночь на субботу прошли первые матчи Кубка НБА. Турнир проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.