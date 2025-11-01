"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата.
Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 117:112 (31:27, 24:42, 34:22, 28:21) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", который оформил дабл-дабл (44 очка, 12 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрали Джейлен Уэллс и Джок Лондейл (по 16), их партнер по команде Седрик Кауард оформил дабл-дабл (13 очков, 10 подборов).
Баскетболист "Лейкерс" Дончич пропустит не менее недели из-за травмы
27 октября, 00:21
В ночь на субботу прошли первые матчи Кубка НБА. Турнир проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
В регулярном чемпионате баскетболисты "Лейкерс" с четырьмя победами располагаются на пятой строчке в таблице Западной конференции, "Мемфис" с тремя победами идет восьмым.
Результаты других матчей игрового дня:
"Индиана Пэйсерс" - "Атланта Хокс" - 108:128;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Бостон Селтикс" - 108:109;
"Кливленд Кавальерс" - "Торонто Рэпторс" - 101:112;
"Чикаго Буллз" - "Нью-Йорк Никс" - 135:125;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Денвер Наггетс" - 109:107;
"Финикс Санз" - "Юта Джаз" - 118:96;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 126:124.
Тренер "Майами Хит" возглавил сборную США по баскетболу
15 октября, 00:46