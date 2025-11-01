Гениальный фигурист запутал себя и судей: скандал на Гран-при России

Блистательный фигурист Лев Лазарев в день рождения выиграл этап юниорского Гран-при, но был лишен баллов. Болельщики стали громко возмущаться. РИА Новости Спорт разбирается в математическом беспорядке на турнире в Красноярске.

Правила читали?

Произвольная Лазарева напичкана четверными прыжками и позволяет ему ошибиться без вреда для итогового результата. Фигурист упал с первого четверного тулупа (техбригада поставила небольшой недокрут в четверть оборота, который в данном случае не несет в себе никакого смысла), но не растерялся и на классе забрал золото. 16-летний Лев – с запасом самый сильный одиночник красноярского этапа и один из самых талантливых молодых фигуристов мира, поэтому в его победе нет никаких сомнений. Разрыв между первым и вторым местами – почти 30 баллов.

Но вот в чем нюанс. Падение немного запутало Льва, и он перекроил прыжковый контент набегу. Так в протоколе появилось три прыжковых повтора – два четверных тулупа (один – в каскаде), два четверных лутца (один – в каскаде) и два каскадных тройных тулупа.

Из всех них бригада уловила лишь один – каскадные тройные тулупы. Поэтому второй из этих прыжков (шел в комбинации с тройным лутцем в бонусной зоне) был обнулен. Остальные же остались в протоколе нетронутыми.

И это странно. Потому что международные правила строго регламентируют количество и способ прыжковых повторов во избежание дисбаланса в программах. Быть может, вы помните самый первый чемпионат России по прыжкам, который выиграл Григорий Федоров? Во всех раундах он прыгал самый дорогой четверной прыжок (лутц) и больше ничего – и этого более чем хватило для победы. "Идея – топчик. Лутц прыгнуть – и все", - сказал тогда победитель.

Однообразие напрямую сказывается на зрелищности спорта и вносит в него элемент не самой равной борьбы. Те, кто владеют, условно, четверным лутцем, могут бесконечно прыгать его в программах, и их будет не догнать, как ни старайся. Поэтому повторы запрещены – как и в традиционных соревновательных форматах, так и в новых версиях прыжкового чемпионата России.

Правила, действующие на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), звучат следующим образом:

"В произвольной программе из всех тройных, четверных и пятерных прыжков только два могут быть исполнены дважды. При этом только один вид четверного прыжка может быть повторен. Если они оба будут исполнены сольно, второй из них должен получить лишь 70% от своей базовой стоимости. Тройные, четверные и пятерные прыжки с одинаковыми названиями будут рассматриваться, как три отдельных прыжка".

А где объяснение?

Что это значит на практике – два четверных тулупа в вакууме не считаются криминалом, если второй из них исполняется в каскаде. Санкций не будет, все нормально. Но если в рамках одного выступления фигурист делает и два четверных тулупа, и два любых других четверных прыжка (в данном случае – лутц), то второй повтор нельзя засчитывать. В таком случае второй прыжок из второго повтора должен быть обнулен.

При этом в программах допускается исполнять, к примеру, два четверных тулупа и два тройных тулупа при условии, что другие тройные прыжки не повторяются. В таком случае тройные тулупы не должны идти в повтор – ведь вышеизложенные правила говорят четко, что "тройные, четверные и пятерные прыжки с одинаковыми названиями рассматриваются, как три отдельных прыжка".

Что это должно, по идее, значить для Льва. Его первый повтор – четверные лутцы. Их он исполнил раньше тулупов, они должны остаться без всяких санкций, что и произошло. Следующим Лев повторяет два четверных тулупа – и тут же, по сути, нарушает правила, которые на этот счет говорят однозначно – "четверные прыжки можно повторять только один раз". Фигурист уже использовал это правило, дважды исполнив четверной лутц.

В таком случае его второй четверной тулуп (шел в каскаде с тройным) должен был пойти под обнуление вместе со вторым тройным тулупом. Но на практике все вышло наоборот. Без всяких санкций остались и четверные лутцы, и четверные тулупы. Зато под "звезду" (так на жаргоне называют обнуление элемента) попал второй тройной тулуп, хотя он по таймингу программы шел позже четверных тулупов.

Техбригаде ничего не помешало оставить это в протоколе. Хотя это явное нарушение международных правил, по которым мы все еще живем. Хотелось спросить – или уже все-таки не живем? Но в тот самый момент, когда в голову только-только закрался вопрос, федерация все же определилась – живем! И перекроила протокол, обнулив и второй четверной тулуп, и второй тройной тулуп.

Исправили ошибку – молодцы. Но произошло это после возмущения в среде болельщиков и, возможно, конкурирующих групп. Странно, что никаких объяснений произошедшего не последовало. Короткое сообщение на сайте, разъяснявшее бы, где была неточность и как должно быть на самом деле, разом избавило бы и от лишних споров в интернете, и возможной критики спортсмена.