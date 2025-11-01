Рейтинг@Mail.ru
Кудерметова в паре с бельгийкой проиграла на старте итогового турнира WTA - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:55 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/kudermetova-2052440631.html
Кудерметова в паре с бельгийкой проиграла на старте итогового турнира WTA
Кудерметова в паре с бельгийкой проиграла на старте итогового турнира WTA - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Кудерметова в паре с бельгийкой проиграла на старте итогового турнира WTA
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс проиграла в стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T22:55:00+03:00
2025-11-01T22:55:00+03:00
теннис
спорт
вероника кудерметова
элиз мертенс
елена остапенко
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829879134_0:0:1136:640_1920x0_80_0_0_87893816f2cb144c86189aaebe626630.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829879134_165:0:1072:680_1920x0_80_0_0_b3b11568d55172cbb3bb8817e27aa5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вероника кудерметова, элиз мертенс, елена остапенко, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Вероника Кудерметова, Элиз Мертенс, Елена Остапенко, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Кудерметова в паре с бельгийкой проиграла на старте итогового турнира WTA

Кудерметова в паре с Мертенс проиграла на старте итогового турнира WTA

© Фото : twitterВероника Кудерметова и Элизе Мертенс
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : twitter
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс проиграла в стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Во встрече группы Мартины Навратиловой представительница Тайваня Се Шувэй и латвийка Елена Остапенко обыграли Кудерметову и Мертенс со счетом 1:6, 7:5, 10:5. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals Doubles, Martina Navratilova Group
01 ноября 2025 • начало в 21:10
Завершен
Вероника Кудерметова
Элизе Мертенс
1 : 26:15:75:10
Се Шувэй
Елена Остапенко
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортВероника КудерметоваЭлиз МертенсЕлена ОстапенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала