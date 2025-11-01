https://ria.ru/20251101/kudermetova-2052440631.html
Кудерметова в паре с бельгийкой проиграла на старте итогового турнира WTA
Кудерметова в паре с бельгийкой проиграла на старте итогового турнира WTA
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс проиграла в стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T22:55:00+03:00
2025-11-01T22:55:00+03:00
2025-11-01T22:55:00+03:00
теннис
спорт
вероника кудерметова
элиз мертенс
елена остапенко
женская теннисная ассоциация (wta)
Кудерметова в паре с бельгийкой проиграла на старте итогового турнира WTA
