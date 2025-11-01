Рейтинг@Mail.ru
В перестрелке на Крите погибли два человека
16:56 01.11.2025
В перестрелке на Крите погибли два человека
Два человека погибли и минимум десять пострадали, включая ребенка, в перестрелке двух враждующих семей на греческом острове Крит, сообщает в субботу телеканал... РИА Новости, 01.11.2025
В перестрелке на Крите погибли два человека

Автомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и минимум десять пострадали, включая ребенка, в перестрелке двух враждующих семей на греческом острове Крит, сообщает в субботу телеканал Скай.
"На Крит срочно отправляются глава греческой полиции и глава "греческого ФБР" с командой после кровопролитного инцидента с двумя погибшими и минимум десятью ранеными, среди которых есть ребенок", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, перестрелка произошла утром в субботу в поселке Воризия в центральной части Крита. Стрельбу устроили две семьи, находящиеся в состоянии вражды. На данный момент известно о двух погибших – 50-летней женщине и 39-летнем мужчине. Однако телеканал отмечет, что есть неподтвержденная информация о третьем погибшем, а пострадавших может быть больше десяти, так как некоторых привозили в больницы на личных автомобилях.
Скай передает, что как на месте перестрелки, так и в больницах дежурят полицейские.
Поводом для перестрелки считается инцидент, произошедший вечером в пятницу, когда представители одной семьи по неизвестной причине заложили взрывное устройство в недавно построенное здание, принадлежащее второй семье. Из-за взрыва тогда никто не пострадал, но был нанесен ущерб зданию.
Газета "Катимерини" уточняет, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и произвели "тысячи" выстрелов. По информации телеканала ERT, пострадавших более 15, некоторые из них в тяжелом состоянии.
