https://ria.ru/20251101/krit-2052370247.html
В перестрелке на Крите погибли два человека
В перестрелке на Крите погибли два человека - РИА Новости, 01.11.2025
В перестрелке на Крите погибли два человека
Два человека погибли и минимум десять пострадали, включая ребенка, в перестрелке двух враждующих семей на греческом острове Крит, сообщает в субботу телеканал... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:56:00+03:00
2025-11-01T16:56:00+03:00
2025-11-01T16:56:00+03:00
в мире
крит (остров)
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
https://ria.ru/20250729/manhetten-2032054068.html
https://ria.ru/20250726/saloniki-2031571496.html
крит (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, крит (остров), фбр
В мире, Крит (остров), ФБР
В перестрелке на Крите погибли два человека
Скай: 2 человека погибли, 10, включая ребенка, пострадали в перестрелке на Крите
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости.
Два человека погибли и минимум десять пострадали, включая ребенка, в перестрелке двух враждующих семей на греческом острове Крит, сообщает в субботу телеканал Скай
.
«
"На Крит
срочно отправляются глава греческой полиции и глава "греческого ФБР
" с командой после кровопролитного инцидента с двумя погибшими и минимум десятью ранеными, среди которых есть ребенок", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, перестрелка произошла утром в субботу в поселке Воризия в центральной части Крита. Стрельбу устроили две семьи, находящиеся в состоянии вражды. На данный момент известно о двух погибших – 50-летней женщине и 39-летнем мужчине. Однако телеканал отмечет, что есть неподтвержденная информация о третьем погибшем, а пострадавших может быть больше десяти, так как некоторых привозили в больницы на личных автомобилях.
Скай передает, что как на месте перестрелки, так и в больницах дежурят полицейские.
Поводом для перестрелки считается инцидент, произошедший вечером в пятницу, когда представители одной семьи по неизвестной причине заложили взрывное устройство в недавно построенное здание, принадлежащее второй семье. Из-за взрыва тогда никто не пострадал, но был нанесен ущерб зданию.
Газета "Катимерини" уточняет, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и произвели "тысячи" выстрелов. По информации телеканала ERT, пострадавших более 15, некоторые из них в тяжелом состоянии.