СК завершил расследование дела против журналистки "Дождя"* Котрикадзе**

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ в отношении журналистки "Дождя"* Екатерины Котрикадзе**, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

« "Завершено расследование уголовного дела в отношении Екатерины Котрикадзе**. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказали в ведомстве.

Следствием установлено, что в 2022 году Котрикадзе** разместила в одном из мессенджеров несколько публикаций, которые, согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, содержат ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения Украины

"Следствием получены доказательства, изобличающие фигурантку в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в розыск. По ходатайству следствия в отношении Котрикадзе** заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.

* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России