СК завершил расследование дела против журналистки "Дождя"* Котрикадзе** - РИА Новости, 01.11.2025
16:47 01.11.2025
СК завершил расследование дела против журналистки "Дождя"* Котрикадзе**
Московские следователи завершили расследование уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ в отношении журналистки "Дождя"* Екатерины Котрикадзе**,... РИА Новости, 01.11.2025
2025
СК завершил расследование дела против журналистки "Дождя"* Котрикадзе**

Екатерина Котрикадзе**
Екатерина Котрикадзе**. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ в отношении журналистки "Дождя"* Екатерины Котрикадзе**, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Екатерины Котрикадзе**. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказали в ведомстве.

Следствием установлено, что в 2022 году Котрикадзе** разместила в одном из мессенджеров несколько публикаций, которые, согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, содержат ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения Украины.
"Следствием получены доказательства, изобличающие фигурантку в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в розыск. По ходатайству следствия в отношении Котрикадзе** заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
** Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
