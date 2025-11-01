Рейтинг@Mail.ru
"Комо" сыграл вничью с "Наполи" в Серии А, Мората не забил пенальти
01.11.2025
Футбол
 
22:43 01.11.2025
"Комо" сыграл вничью с "Наполи" в Серии А, Мората не забил пенальти
"Комо" сыграл вничью с "Наполи" в Серии А, Мората не забил пенальти
"Наполи" дома сыграл вничью с "Комо" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Наполи" дома сыграл вничью с "Комо" в матче Серии А

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Наполи" дома сыграл вничью с "Комо" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
01 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Наполи
0 : 0
Комо
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в субботу в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. На 26-й минуте чемпион Европы 2024 года Альваро Мората, арендованный "Комо" летом у "Милана", не смог реализовать пенальти, после того как его удар отразил вратарь Ваня Милинкович-Савич.
Как сообщает статистический портал Opta, голкиперы "Наполи" отразили семь пенальти в матчах Серии А с сезона-2022/23, показав лучший результат в топ-5 европейских лиг наряду с вратарями испанского "Лас-Пальмаса" и немецкого "Бохума".
"Наполи" (22 очка), впервые сыгравший вничью в текущем сезоне, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Комо" (17) располагается на пятой позиции.
В 11-м туре "Комо" примет "Кальяри" 8 ноября, "Наполи" на следующий день на выезде сыграет с "Болоньей".
В другом матче дня "Удинезе" дома со счетом 1:0 обыграл "Аталанту".
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
01 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Удинезе
1 : 0
Аталанта
40‎’‎ • Николо Дзаньоло
(Хассан Камара)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
