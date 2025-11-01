"Комо" сыграл вничью с "Наполи" в Серии А, Мората не забил пенальти

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Наполи" дома сыграл вничью с "Комо" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. На 26-й минуте чемпион Европы 2024 года Альваро Мората, арендованный "Комо" летом у "Милана", не смог реализовать пенальти, после того как его удар отразил вратарь Ваня Милинкович-Савич.

Как сообщает статистический портал Opta, голкиперы "Наполи" отразили семь пенальти в матчах Серии А с сезона-2022/23, показав лучший результат в топ-5 европейских лиг наряду с вратарями испанского "Лас-Пальмаса" и немецкого "Бохума".

"Наполи" (22 очка), впервые сыгравший вничью в текущем сезоне, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Комо" (17) располагается на пятой позиции.

В 11-м туре "Комо" примет "Кальяри" 8 ноября, "Наполи" на следующий день на выезде сыграет с "Болоньей".