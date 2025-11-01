https://ria.ru/20251101/komo-2052438900.html
"Комо" сыграл вничью с "Наполи" в Серии А, Мората не забил пенальти
"Комо" сыграл вничью с "Наполи" в Серии А, Мората не забил пенальти - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Комо" сыграл вничью с "Наполи" в Серии А, Мората не забил пенальти
"Наполи" дома сыграл вничью с "Комо" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T22:43:00+03:00
2025-11-01T22:43:00+03:00
2025-11-01T22:43:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
наполи
комо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902362450_0:151:3231:1968_1920x0_80_0_0_ebdcbed4c4b95d82f067ae7024b0c165.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902362450_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_75f16b1941ea2b60fb9375f3cdad64c8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), наполи, комо
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Наполи, Комо
"Комо" сыграл вничью с "Наполи" в Серии А, Мората не забил пенальти
"Наполи" дома сыграл вничью с "Комо" в матче Серии А
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Наполи" дома сыграл вничью с "Комо" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. На 26-й минуте чемпион Европы 2024 года Альваро Мората, арендованный "Комо" летом у "Милана", не смог реализовать пенальти, после того как его удар отразил вратарь Ваня Милинкович-Савич.
Как сообщает статистический портал Opta, голкиперы "Наполи" отразили семь пенальти в матчах Серии А с сезона-2022/23, показав лучший результат в топ-5 европейских лиг наряду с вратарями испанского "Лас-Пальмаса" и немецкого "Бохума".
"Наполи" (22 очка), впервые сыгравший вничью в текущем сезоне, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Комо" (17) располагается на пятой позиции.
В 11-м туре "Комо" примет "Кальяри" 8 ноября, "Наполи" на следующий день на выезде сыграет с "Болоньей".
В другом матче дня "Удинезе" дома со счетом 1:0 обыграл "Аталанту".