"Странное впечатление": Колосков оценил игру "Динамо" в матче с "Рубином"

«

"Игра "Динамо", как всегда, оставила странное впечатление. Начали они здорово - активно, с преимуществом в скорости, с контролем мяча и интересными комбинациями. А потеряв мяч, сразу же его отбирали. Игроки действовали на подъеме и классе, и у меня сложилось впечатление, что они легко выиграют. А потом вдруг после 20-й минуты они отдали инициативу и стали отходить за центральную линию. Надеялись на контратаки, но они не проходили. Потом вроде снова наладили игру, но в целом осталось впечатление, что команда играет по настроению", - сказал Колосков.