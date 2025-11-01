Рейтинг@Mail.ru
"Странное впечатление": Колосков оценил игру "Динамо" в матче с "Рубином"
Футбол
 
21:00 01.11.2025
"Странное впечатление": Колосков оценил игру "Динамо" в матче с "Рубином"
"Странное впечатление": Колосков оценил игру "Динамо" в матче с "Рубином"
Игра московского "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" оставила неоднозначное впечатление, отрезками команда действовала с...
2025
"Странное впечатление": Колосков оценил игру "Динамо" в матче с "Рубином"

Колосков: игра "Динамо" в матче с "Рубином" оставила странное впечатление

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Игра московского "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" оставила неоднозначное впечатление, отрезками команда действовала с переменами настроения, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 0:0. На 58-й минуте защитник "Рубина" Константин Нижегородов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 17:45
Завершен
Рубин
0 : 0
Динамо Москва
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Игра "Динамо", как всегда, оставила странное впечатление. Начали они здорово - активно, с преимуществом в скорости, с контролем мяча и интересными комбинациями. А потеряв мяч, сразу же его отбирали. Игроки действовали на подъеме и классе, и у меня сложилось впечатление, что они легко выиграют. А потом вдруг после 20-й минуты они отдали инициативу и стали отходить за центральную линию. Надеялись на контратаки, но они не проходили. Потом вроде снова наладили игру, но в целом осталось впечатление, что команда играет по настроению", - сказал Колосков.
"У них полчаса был лишний игрок, а в мастерстве и скорости футболисты "Динамо" намного превосходили соперника. Казалось бы, успокойтесь, четко разыграйте и используйте свое преимущество. Хорошо играли и (Ярослав) Гладышев, и (Ульви) Бабаев, и (Константин) Тюкавин, и Бителло был великолепен. А результат - 0:0. Не знаю, почему так происходит, но чисто визуально видно, что динамовцы не используют по максимуму тот потенциал, который есть у команды", - добавил собеседник агентства.
"Рубин" с 19 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. "Динамо" (17) располагается на восьмой строчке. Команда Валерия Карпина потеряла очки в четвертом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.
Футбол Вячеслав Колосков Валерий Карпин Российский футбольный союз (РФС) Спорт Динамо Москва Рубин
 
