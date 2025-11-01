Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: оформлена документация для возведения складов в Воронове - РИА Новости, 01.11.2025
09:10 01.11.2025
Княжевская: оформлена документация для возведения складов в Воронове
Княжевская: оформлена документация для возведения складов в Воронове - РИА Новости, 01.11.2025
Княжевская: оформлена документация для возведения складов в Воронове
Москомархитектура оформила градостроительную документацию для строительства новых зданий на территории действующего производственно-складского комплекса в... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T09:10:00+03:00
2025-11-01T09:10:00+03:00
москва
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: оформлена документация для возведения складов в Воронове

Княжевская: оформлена документация для строительства складов в Воронове

© Фото предоставлен МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото предоставлен Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Москомархитектура оформила градостроительную документацию для строительства новых зданий на территории действующего производственно-складского комплекса в Воронове в Новой Москве, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"На земельном участке в 6 гектаров предусмотрено строительство складских помещений общей площадью 36,3 тысячи квадратных метров с целью увеличения производственных мощностей предприятия", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, соответствующие изменения внесены в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территорий в районе Вороново Троицкого административного округа по адресам: квартал 830, земельные участки 8Б/1, 8Б/2, 8В, 8Г.
Княжевская: в Южном Чертанове появится дом по реновации
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
