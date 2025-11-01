https://ria.ru/20251101/knyazhevskaya-2052172158.html
Княжевская: оформлена документация для возведения складов в Воронове
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Москомархитектура оформила градостроительную документацию для строительства новых зданий на территории действующего производственно-складского комплекса в Воронове в Новой Москве, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"На земельном участке в 6 гектаров предусмотрено строительство складских помещений общей площадью 36,3 тысячи квадратных метров с целью увеличения производственных мощностей предприятия", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, соответствующие изменения внесены в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территорий в районе Вороново Троицкого административного округа по адресам: квартал 830, земельные участки 8Б/1, 8Б/2, 8В, 8Г.