Княжевская: оформлена документация для возведения складов в Воронове

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Москомархитектура оформила градостроительную документацию для строительства новых зданий на территории действующего производственно-складского комплекса в Воронове в Новой Москве, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.

"На земельном участке в 6 гектаров предусмотрено строительство складских помещений общей площадью 36,3 тысячи квадратных метров с целью увеличения производственных мощностей предприятия", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.