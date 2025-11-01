Рейтинг@Mail.ru
КХЛ назвала лучших игроков октября - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:31 01.11.2025 (обновлено: 17:41 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/kkhl-2052286482.html
КХЛ назвала лучших игроков октября
КХЛ назвала лучших игроков октября - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
КХЛ назвала лучших игроков октября
Вратарь череповецкой "Северстали" Александр Самойлов, защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер, нападающий омского "Авангарда" Константин Окулов и форвард... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T12:31:00+03:00
2025-11-01T17:41:00+03:00
хоккей
спорт
константин окулов
александр самойлов
северсталь
ак барс
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767525328_0:144:2742:1686_1920x0_80_0_0_838b9b76a7afff9f1c81eef6563b1454.jpg
/20251101/konovalov-2052275821.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767525328_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_0227bbd601d7aab707619ef341ddc2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, константин окулов, александр самойлов, северсталь, ак барс, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Константин Окулов, Александр Самойлов, Северсталь, Ак Барс, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
КХЛ назвала лучших игроков октября

Самойлов, Миллер, Окулов и Жаровский признаны лучшими игроками октября в КХЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭмблема КХЛ
Эмблема КХЛ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вратарь череповецкой "Северстали" Александр Самойлов, защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер, нападающий омского "Авангарда" Константин Окулов и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский признаны лучшими игроками октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Самойлов стал лучшим вратарем месяца во второй раз в карьере. Он одержал с командой семь побед в десяти матчах. Всего по его воротам было нанесено 232 броска, из которых он отразил 91,38% при коэффициенте надежности 1,99 и двух шатаутах. Также на его счету максимальная сухая серия октября – 134 минуты и 55 секунд.
Миллер стал лучшим защитником месяца впервые в карьере. Американец набрал 12 очков (3 гола + 9 передач) в 11 матчах месяца. Он не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении "+9". В матче с новосибирской "Сибирью" (4:1) стал автором победной шайбы. Также на его счету пять силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и пять перехватов.
Также впервые в карьере лучшим нападающим признан Окулов. Форвард набрал 15 баллов (5+10) в 11 матчах октября при показателе полезности "+2". В играх с "Адмиралом" (6:1) и "Автомобилистом" (3:2, в овертайме) Окулов стал автором победных шайб. На его счету два силовых приема, восемь блокированных бросков, три отбора шайбы и четыре перехвата.
18-летний Жаровский впервые в карьере признан лучшим новичком месяца. На его счету 12 очков (4+8) в 12 матчах. На его счету также два силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и десять перехватов.
Илья Коновалов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Салават Юлаев" подписал нового вратаря
1 ноября, 11:48
 
ХоккейСпортКонстантин ОкуловАлександр СамойловСеверстальАк БарсАвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала