https://ria.ru/20251101/kkhl-2052286482.html
КХЛ назвала лучших игроков октября
КХЛ назвала лучших игроков октября - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
КХЛ назвала лучших игроков октября
Вратарь череповецкой "Северстали" Александр Самойлов, защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер, нападающий омского "Авангарда" Константин Окулов и форвард... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T12:31:00+03:00
2025-11-01T12:31:00+03:00
2025-11-01T17:41:00+03:00
хоккей
спорт
константин окулов
александр самойлов
северсталь
ак барс
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767525328_0:144:2742:1686_1920x0_80_0_0_838b9b76a7afff9f1c81eef6563b1454.jpg
/20251101/konovalov-2052275821.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767525328_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_0227bbd601d7aab707619ef341ddc2c5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, константин окулов, александр самойлов, северсталь, ак барс, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Константин Окулов, Александр Самойлов, Северсталь, Ак Барс, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
КХЛ назвала лучших игроков октября
Самойлов, Миллер, Окулов и Жаровский признаны лучшими игроками октября в КХЛ
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Вратарь череповецкой "Северстали" Александр Самойлов, защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер, нападающий омского "Авангарда" Константин Окулов и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский признаны лучшими игроками октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте
организации.
Самойлов стал лучшим вратарем месяца во второй раз в карьере. Он одержал с командой семь побед в десяти матчах. Всего по его воротам было нанесено 232 броска, из которых он отразил 91,38% при коэффициенте надежности 1,99 и двух шатаутах. Также на его счету максимальная сухая серия октября – 134 минуты и 55 секунд.
Миллер стал лучшим защитником месяца впервые в карьере. Американец набрал 12 очков (3 гола + 9 передач) в 11 матчах месяца. Он не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении "+9". В матче с новосибирской "Сибирью" (4:1) стал автором победной шайбы. Также на его счету пять силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и пять перехватов.
Также впервые в карьере лучшим нападающим признан Окулов. Форвард набрал 15 баллов (5+10) в 11 матчах октября при показателе полезности "+2". В играх с "Адмиралом" (6:1) и "Автомобилистом" (3:2, в овертайме) Окулов стал автором победных шайб. На его счету два силовых приема, восемь блокированных бросков, три отбора шайбы и четыре перехвата.
18-летний Жаровский впервые в карьере признан лучшим новичком месяца. На его счету 12 очков (4+8) в 12 матчах. На его счету также два силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и десять перехватов.