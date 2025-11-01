КХЛ назвала лучших игроков октября

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вратарь череповецкой "Северстали" Александр Самойлов, защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер, нападающий омского "Авангарда" Константин Окулов и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский признаны лучшими игроками октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на Вратарь череповецкой "Северстали" Александр Самойлов, защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер, нападающий омского "Авангарда" Константин Окулов и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский признаны лучшими игроками октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

Самойлов стал лучшим вратарем месяца во второй раз в карьере. Он одержал с командой семь побед в десяти матчах. Всего по его воротам было нанесено 232 броска, из которых он отразил 91,38% при коэффициенте надежности 1,99 и двух шатаутах. Также на его счету максимальная сухая серия октября – 134 минуты и 55 секунд.

Миллер стал лучшим защитником месяца впервые в карьере. Американец набрал 12 очков (3 гола + 9 передач) в 11 матчах месяца. Он не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении "+9". В матче с новосибирской "Сибирью" (4:1) стал автором победной шайбы. Также на его счету пять силовых приемов, шесть блокированных бросков, пять отборов шайбы и пять перехватов.

Также впервые в карьере лучшим нападающим признан Окулов. Форвард набрал 15 баллов (5+10) в 11 матчах октября при показателе полезности "+2". В играх с "Адмиралом" (6:1) и "Автомобилистом" (3:2, в овертайме) Окулов стал автором победных шайб. На его счету два силовых приема, восемь блокированных бросков, три отбора шайбы и четыре перехвата.