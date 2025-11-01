Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" проиграл и прервал рекордную серию побед в КХЛ
Хоккей
 
22:18 01.11.2025 (обновлено: 22:58 01.11.2025)
"Ак Барс" проиграл и прервал рекордную серию побед в КХЛ
"Ак Барс" проиграл и прервал рекордную серию побед в КХЛ
Казанский "Ак Барс" дома уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
/20251101/kkhl-2052286482.html
"Ак Барс" проиграл "Ладе" в овертайме со счетом 3:4

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" дома уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Казани и завершилась поражением хозяев в овертайме со счетом 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1). В составе "Лады" шайбы забросили Евгений Грошев (7-я минута), Иван Романов (34), Андрей Обидин (52) и Данила Дяденькин (65). За "Ак Барс" дубль оформил Кирилл Семенов (21, 39), также отличился Илья Сафонов (9).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 19:00
Закончен в OT
Ак Барс
3 : 4
Лада
08:55 • Илья Сафонов
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
20:44 • Кирилл Семенов
(Дмитрий Яшкин, Mitchell Miller)
38:18 • Кирилл Семенов
(Илья Карпухин)
06:06 • Евгений Грошев
(Danila Dyadenkin)
33:18 • Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Андрей Чивилев)
51:36 • Андрей Обидин
(Дмитрий Кугрышев, Андрей Алтыбармакян)
64:25 • Danila Dyadenkin
(Евгений Грошев, Алекс Коттон)
"Ак Барс" прервал рекордную для клуба серию побед на отметке в 11 матчей. "Лада" обыграла соперников в Казани впервые с февраля 2015 года.
"Ак Барс" (32 очка), несмотря на поражение, возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. "Лада" (14) занимает десятую строчку на Западе.
КХЛ назвала лучших игроков октября
1 ноября, 12:31
 
Хоккей
 
