"Ак Барс" проиграл и прервал рекордную серию побед в КХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" дома уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Казани и завершилась поражением хозяев в овертайме со счетом 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1). В составе "Лады" шайбы забросили Евгений Грошев (7-я минута), Иван Романов (34), Андрей Обидин (52) и Данила Дяденькин (65). За "Ак Барс" дубль оформил Кирилл Семенов (21, 39), также отличился Илья Сафонов (9).
01 ноября 2025 • начало в 19:00
Закончен в OT
08:55 • Илья Сафонов
20:44 • Кирилл Семенов
(Дмитрий Яшкин, Mitchell Miller)
38:18 • Кирилл Семенов
06:06 • Евгений Грошев
(Danila Dyadenkin)
33:18 • Иван Романов
51:36 • Андрей Обидин
64:25 • Danila Dyadenkin
(Евгений Грошев, Алекс Коттон)
"Ак Барс" прервал рекордную для клуба серию побед на отметке в 11 матчей. "Лада" обыграла соперников в Казани впервые с февраля 2015 года.
"Ак Барс" (32 очка), несмотря на поражение, возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. "Лада" (14) занимает десятую строчку на Западе.
