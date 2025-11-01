Рейтинг@Mail.ru
Хоккеиста "Салавата Юлаева" дисквалифицировали на один матч
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:41 01.11.2025 (обновлено: 17:13 01.11.2025)
Хоккеиста "Салавата Юлаева" дисквалифицировали на один матч
Хоккеиста "Салавата Юлаева" дисквалифицировали на один матч
Канадский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Девин Броссо дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Хоккеиста "Салавата Юлаева" дисквалифицировали на один матч

Хоккеиста "Салавата Юлаева" Броссо дисквалифицировали на один матч КХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канадский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Девин Броссо дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча "Салават Юлаев" - "Адмирал" (5:0), который прошел в пятницу. В начале второго периода нападающий "Адмирала" Александр Дарьин за воротами уфимцев снес вратаря "Салавата" Семена Вязового, после чего Броссо начал драку с Дарьиным и позднее получил 17 минут штрафа как зачинщик драки.
После пересмотра эпизода комитет принял решение по переквалификации наказания, наложенного на Броссо, с "зачинщик драки" на "агрессор в драке". Канадец дисквалифицирован на один матч лиги, а также подвергнут денежному штрафу.
Броссо 30 лет. В нынешнем сезоне он сыграл за "Салават Юлаев" 5 матчей и набрал 5 очков (1 гол + 4 передачи). Ранее канадец выступал за московское "Динамо", "Куньлунь Ред Стар" (с 2025 года - "Шанхайские драконы") и хабаровский "Амур". Всего на его счету 86 очков (55+31) в 177 матчах в КХЛ.
Хоккей
 
