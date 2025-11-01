Хоккеиста "Салавата Юлаева" дисквалифицировали на один матч

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канадский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Девин Броссо дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча "Салават Юлаев" - "Адмирал" (5:0), который прошел в пятницу. В начале второго периода нападающий "Адмирала" Александр Дарьин за воротами уфимцев снес вратаря "Салавата" Семена Вязового, после чего Броссо начал драку с Дарьиным и позднее получил 17 минут штрафа как зачинщик драки.
После пересмотра эпизода комитет принял решение по переквалификации наказания, наложенного на Броссо, с "зачинщик драки" на "агрессор в драке". Канадец дисквалифицирован на один матч лиги, а также подвергнут денежному штрафу.
Броссо 30 лет. В нынешнем сезоне он сыграл за "Салават Юлаев" 5 матчей и набрал 5 очков (1 гол + 4 передачи). Ранее канадец выступал за московское "Динамо", "Куньлунь Ред Стар" (с 2025 года - "Шанхайские драконы") и хабаровский "Амур". Всего на его счету 86 очков (55+31) в 177 матчах в КХЛ.
