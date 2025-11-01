Признавшемуся в употреблении кокаина игроку "Спартака" смягчили наказание

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило дисквалификацию хоккеисту московского "Спартака" Ивану Морозову с четырех лет до одного месяца, сообщается в Telegram-канале юридической группы "Клевер Консалт".
В сентябре "Спартак" сообщил о получении официального уведомления от РУСАДА, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий 16 сентября был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Позднее Морозов признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период.
Ружичка заявил, что у "Спартака" улучшилась коммуникация
29 октября, 08:35
"Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до 1 месяца через механизм второго абзаца пункта 12.2.4. общероссийских антидопинговых правил", - говорится в заявлении юридической группы.
В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром "красно-белых" с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4).
Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в ханты-мансийской "Югре", петербургском СКА и "Сочи". Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на Морозова принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.
Никитин рассказал, что сломало игру ЦСКА со "Спартаком"
28 октября, 23:00