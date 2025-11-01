Признавшемуся в употреблении кокаина игроку "Спартака" смягчили наказание

"Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до 1 месяца через механизм второго абзаца пункта 12.2.4. общероссийских антидопинговых правил", - говорится в заявлении юридической группы.