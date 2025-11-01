Рейтинг@Mail.ru
Признавшемуся в употреблении кокаина игроку "Спартака" смягчили наказание - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:23 01.11.2025 (обновлено: 17:40 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/khokkeist-2052285305.html
Признавшемуся в употреблении кокаина игроку "Спартака" смягчили наказание
Признавшемуся в употреблении кокаина игроку "Спартака" смягчили наказание - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Признавшемуся в употреблении кокаина игроку "Спартака" смягчили наказание
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило дисквалификацию хоккеисту московского "Спартака" Ивану Морозову с четырех лет до одного месяца,... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T12:23:00+03:00
2025-11-01T17:40:00+03:00
хоккей
спорт
иван морозов
спартак (москва)
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040799212_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_b4f3c497389ea9bfeded0683133b42dc.jpg
/20251029/spartak-2051377769.html
/20251028/nikitin-2051339657.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040799212_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_d81fb73754980a7c3987330bab745f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иван морозов, спартак (москва), ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Иван Морозов, Спартак (Москва), СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Признавшемуся в употреблении кокаина игроку "Спартака" смягчили наказание

Хоккеисту "Спартака" Морозову сократили дисквалификацию до одного месяца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИван Морозов
Иван Морозов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Иван Морозов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило дисквалификацию хоккеисту московского "Спартака" Ивану Морозову с четырех лет до одного месяца, сообщается в Telegram-канале юридической группы "Клевер Консалт".
В сентябре "Спартак" сообщил о получении официального уведомления от РУСАДА, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий 16 сентября был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Позднее Морозов признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период.
Адам Ружичка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ружичка заявил, что у "Спартака" улучшилась коммуникация
29 октября, 08:35
"Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до 1 месяца через механизм второго абзаца пункта 12.2.4. общероссийских антидопинговых правил", - говорится в заявлении юридической группы.
В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром "красно-белых" с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4).
Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в ханты-мансийской "Югре", петербургском СКА и "Сочи". Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на Морозова принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.
Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Никитин рассказал, что сломало игру ЦСКА со "Спартаком"
28 октября, 23:00
 
ХоккейСпортИван МорозовХК Спартак (Москва)СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала