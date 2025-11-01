В Кемерово школьница сняла 300 тысяч рублей, чтобы отдать их мошенникам

Как оказалось, девочке позвонил неизвестный и сообщил, что ее родители якобы перечисляют деньги за границу, в связи с чем в отношении них возбуждено уголовное дело. Мошенник убедил, что избежать уголовного преследования можно, если снять все деньги со счетов и передать "в надежные руки".

"Думая, что помогает спасать родителей, и следуя инструкциям неизвестного, школьница на протяжении недели тайно передавала данные банковских карт и сведения из телефонов мамы и папы. Дождавшись ночи, она взяла смартфон одного из родителей, банковские карты и вышла на улицу. На такси школьница направилась в другой район города, где в банкомате сняла около 300 000 рублей. Продолжая выполнять указания афериста, она поехала на указанный адрес для встречи с курьером, однако именно в этот момент сотрудники полиции установили ее местонахождение и предотвратили передачу денежных средств", – сообщили в пресс-службе полицейского главка.