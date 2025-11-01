В Кемерово школьница сняла 300 тысяч рублей, чтобы отдать их мошенникам

КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Одиннадцатилетняя школьница в Кемерово ушла из дома и сняла 300 тысяч рублей с карт родителей, чтобы отдать их мошенникам, девочку вовремя нашли полицейские, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
В дежурную часть УМВД по Кемерово около 08.00 за помощью обратилась 46-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее 11-летняя дочь ушла из дома, взяв с собой банковские карты и мобильный телефон отца. Полицейские выяснили, что девочка ушла из дома в четыре утра. Спустя 6 часов они обнаружили пропавшую в одном из супермаркетов города. Школьница была доставлена в отдел полиции, а затем передана родителям.
Как оказалось, девочке позвонил неизвестный и сообщил, что ее родители якобы перечисляют деньги за границу, в связи с чем в отношении них возбуждено уголовное дело. Мошенник убедил, что избежать уголовного преследования можно, если снять все деньги со счетов и передать "в надежные руки".
"Думая, что помогает спасать родителей, и следуя инструкциям неизвестного, школьница на протяжении недели тайно передавала данные банковских карт и сведения из телефонов мамы и папы. Дождавшись ночи, она взяла смартфон одного из родителей, банковские карты и вышла на улицу. На такси школьница направилась в другой район города, где в банкомате сняла около 300 000 рублей. Продолжая выполнять указания афериста, она поехала на указанный адрес для встречи с курьером, однако именно в этот момент сотрудники полиции установили ее местонахождение и предотвратили передачу денежных средств", – сообщили в пресс-службе полицейского главка.
Полицейские устанавливают злоумышленников. Следователем УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.