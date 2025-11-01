Рейтинг@Mail.ru
Капибары устроили "самую милую" автомобильную пробку - РИА Новости, 01.11.2025
23:01 01.11.2025 (обновлено: 23:26 01.11.2025)
Капибары устроили "самую милую" автомобильную пробку
Капибары устроили "самую милую" автомобильную пробку - РИА Новости, 01.11.2025
Капибары устроили "самую милую" автомобильную пробку
Капибары устроили "самую милую" автомобильную пробку

Life: семейство капибар спровоцировало автомобильную пробку в Бразилии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Бразилии семейство капибар устроило автомобильную пробку, сообщил Life.
"Самую милую автомобильную пробку сняли в Бразилии — ее устроило семейство капибар, переходящих дорогу", — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как десяткам автомобилей пришлось остановиться и подождать, пока самые крупные грызуны мировой фауны перейдут по проезжей части с одной стороны улицы на другую.
Детеныш капибары в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Московском зоопарке родились детеныши капибары
25 сентября, 10:41
 
БразилияВ миреЖивотные
 
 
