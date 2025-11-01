https://ria.ru/20251101/kanoe-2052391222.html
Британского каноиста отстранили за секс-видео в самолете
Британского каноиста отстранили за секс-видео в самолете
Британского каноиста отстранили за секс-видео в самолете
Британский каноист Куртс Адамс Розенталс получил двухлетнюю дисквалификацию после того, как он опубликовал в соцсетях видео сексуального характера, сообщает The
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский каноист Куртс Адамс Розенталс получил двухлетнюю дисквалификацию после того, как он опубликовал в соцсетях видео сексуального характера, сообщает The Telegraph.
В марте Розенталс опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео, на котором видно, как он совершает половой акт во время авиаперелета. Впоследствии видео было удалено, однако Федерация гребного спорта Великобритании (Paddle UK) обвинила Розенталса в нарушениях кодекса поведения спортсмена и соглашения со спортсменами - членами сборной Великобритании.
В мае Розенталс заявил Би-би-си, что он публиковал провокационные видео в соцсетях сознательно, с целью привлечь подписчиков на его страницу в OnlyFans. Таким образом он хотел профинансировать свое попадание на летние Олимпийские игры 2028 и 2032 годов.
После извещения о двухлетнем отстранении Розенталс сообщил, что дисквалификации никогда бы не было, "если бы спортсмены получали надлежащее финансирование".
"Хотя я понимаю, что это видео можно охарактеризовать как безумное, оно не было незаконным и уж точно не должно быть причиной для запрета спортсмену", - считает каноист.