Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото

На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 12 не ощущаемых на суше афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5.

"За сутки произошло 9 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,0. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок силой до 2 баллов", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.