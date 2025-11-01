На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 12 не ощущаемых на суше афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5.
"За сутки произошло 9 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,0. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок силой до 2 баллов", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
