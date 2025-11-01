Рейтинг@Mail.ru
Во Франции пришли в ярость от заявлений Каллас об Украине - РИА Новости, 01.11.2025
19:23 01.11.2025
Во Франции пришли в ярость от заявлений Каллас об Украине
Во Франции пришли в ярость от заявлений Каллас об Украине
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас хочет втянуть европейские государства в конфликт с Россией, считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо РИА Новости, 01.11.2025
Во Франции пришли в ярость от заявлений Каллас об Украине

Филиппо: такие люди, как Каллас, хотят нас втянуть в конфликт с Россией

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас хочет втянуть европейские государства в конфликт с Россией, считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"И эта сумасшедшая женщина еще и отдает нам приказы?! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! Достаточно!" — написал Филиппо.
Ранее Каллас в интервью французским СМИ выразила надежду, что Франция увеличит объемы военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
