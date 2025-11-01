Юрист считает, что решение CAS по делу саночников не является прецедентом

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с РИА Новости заявил, что подвергнутые санкциям российские спортивные федерации не смогут использовать решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу саночников в качестве прецедента.