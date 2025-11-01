Юрист считает, что решение CAS по делу саночников не является прецедентом

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с РИА Новости заявил, что подвергнутые санкциям российские спортивные федерации не смогут использовать решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу саночников в качестве прецедента.
Международная федерация санного спорта (FIL) в июне 2025 года приняла решение о продлении недопуска российских атлетов к турнирам, в том числе на квалификационный период к Олимпиаде. 31 октября CAS признал неправомерным недопуск российских саночников до международных соревнований со стороны FIL. При этом CAS отклонил совместное ходатайство ФССР и российских саночников Александра Горбацевича, Софии Мазур, Андрея Богданова, Юрия Прохорова, Екатерины Фоминой и Полины Григорьевой о немедленном допуске к турнирам.
"В CAS нет прецедентов, нет оснований пересматривать принятые решения. Таким основанием могло бы быть, если бы выяснилось, что арбитр, который принимал решение, участвовал в какой-то "схеме", был коррумпирован, если бы была какая-то новая информация. Судебные решения по другим делам, другие обстоятельства не являются основанием для пересмотра решения CAS в другом деле", - сказал Прокопец.
Исполком FIL 2 марта 2022 года отстранил россиян от участия в международных стартах и запретил проведение турниров под эгидой FIL в России. ФССР подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил - представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL. Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать. Были приняты изменения в устав FIL, позволяющие регулировать чрезвычайные случаи, подобные ситуации между Россией и Украиной.
