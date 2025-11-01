Мощность белгородских резервных источников генерации превышает 117 МВт

БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. В Белгородской области сформирован запас резервных источников генерации в количестве 3,5 тысячи единиц общей мощностью 117,4 МВт, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ходе еженедельного заседания областного правительства главе региона доложили о поступлении и подключении источников резервной генерации в Белгородской области и планах по их размещению.

"В Белгородской области сформирован запас резервных источников генерации в количестве 3,5 тысячи единиц общей мощностью 117,4 МВт, и эта работа будет продолжена", - сказал Гладков.

Как уточнил замгубернатора Сергей Довгалюк, 2296 единиц мощностью 16,22 МВт находятся в муниципалитетах области для обеспечения населения; 1095 единиц мощностью 97,986 МВт на объектах здравоохранения, критически важной инфраструктуры, а также объектах АПК; 142 единиц мощностью 3,181 МВт находятся в резерве МинЖКХ и МЧС.

В региональном правительстве отметили, что большая часть оборудования, 436 единиц, была закуплена непосредственно Белгородской областью. Из Росрезерва поступило 69 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 9,9 МВт. Семь регионов страны, среди которых Ярославская, Нижегородская, Омская области и другие, передали Белгородской области 76 генераторов суммарной мощностью 7,4 МВт.

"Все прибывшие в регион РИСЭ распределены по объектам. Приоритет отдавался котельным, объектам водоканала, а также учреждениям здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей", — доложил замгубернатора.

Для прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов в особых условиях правительством Белгородской области при поддержке правительства РФ продолжает формироваться запас резервной генерации.

"Так, из резервного фонда область получила 1,3 млрд рублей на приобретение 69 блочно-модульных котельных, из которых 30 единиц общей мощностью 21,8 МВт уже прибыли на территорию региона и расставлены на 29 объектах Белгорода и 1 объекте Белгородского района. В частности, в ПВР, на объектах здравоохранения и соцобъектах. Поставка оставшихся 39 единиц общей мощностью 51,5 МВт ожидается до конца года", - добавили в правительстве области.

На данный момент остаётся потребность в приобретении 1205 резервных источников общей мощностью 90,9 МВт. Также филиалом ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" разработана информационно аналитическая панель, функционал которой позволяет в режиме реального времени следить за установкой, работой и подключаемым нагрузкам каждого РИСЭ, а также своевременно реагировать при выходе из строя оборудования.