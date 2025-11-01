Грузия приостановила работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест"

ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Грузия приостанавливает работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест", которая была создана ЕС в рамках программы "Восточное партнерство", заявил в субботу спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Грузия всегда вносила конструктивный, результативный и значительный вклад в инициативу "Восточного партнерства". В случае возникновения соответствующих условий для конструктивного диалога со стороны Европарламента, делегация парламента Грузии будет готова вновь включиться в работу данной парламентской платформы", - говорится в заявлении Папуашвили на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, резолюции, принятые ассамблеей "Евронест" в Ереване, содержат "неприемлемые и возмутительные формулировки". Папуашвили добавил, что Европейский парламент должен отказаться от узкой политической повестки дня и уважать международный порядок, основанный на правилах.
Инициатива "Восточное партнерство" была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге. "Восточное партнерство" заявлялось как политическая инициатива, которая направлена на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины с Европейским союзом.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.