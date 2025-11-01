Рейтинг@Mail.ru
Грузия приостановила работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест" - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 01.11.2025 (обновлено: 18:43 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/gruzija-2052396810.html
Грузия приостановила работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест"
Грузия приостановила работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест" - РИА Новости, 01.11.2025
Грузия приостановила работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест"
Грузия приостанавливает работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест", которая была создана ЕС в рамках программы "Восточное партнерство", заявил в... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T18:38:00+03:00
2025-11-01T18:43:00+03:00
в мире
грузия
ереван
россия
евросоюз
европарламент
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870946128_0:118:3217:1928_1920x0_80_0_0_85c9a7e5d6ec72422d3ad0a498bf5aed.jpg
https://ria.ru/20251028/partija-2051196809.html
грузия
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870946128_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_8c85b8b05dc95797161abe9d6d742ea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ереван, россия, евросоюз, европарламент, facebook
В мире, Грузия, Ереван, Россия, Евросоюз, Европарламент, Facebook
Грузия приостановила работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест"

Папуашвили: Грузия приостановила работу в парламентской ассамблее "Евронест"

© AP Photo / Shakh AivazovГосударственные флаги Грузии
Государственные флаги Грузии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Государственные флаги Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Грузия приостанавливает работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест", которая была создана ЕС в рамках программы "Восточное партнерство", заявил в субботу спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Ранее на заседании "Евронеста" в Ереване была принята резолюция, в которой указывалось, что в Грузии "происходит откат демократии".
"Грузия всегда вносила конструктивный, результативный и значительный вклад в инициативу "Восточного партнерства". В случае возникновения соответствующих условий для конструктивного диалога со стороны Европарламента, делегация парламента Грузии будет готова вновь включиться в работу данной парламентской платформы", - говорится в заявлении Папуашвили на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, резолюции, принятые ассамблеей "Евронест" в Ереване, содержат "неприемлемые и возмутительные формулировки". Папуашвили добавил, что Европейский парламент должен отказаться от узкой политической повестки дня и уважать международный порядок, основанный на правилах.
Инициатива "Восточное партнерство" была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге. "Восточное партнерство" заявлялось как политическая инициатива, которая направлена на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины с Европейским союзом.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В грузинский суд подали иск о признании партии Саакашвили неконституционной
28 октября, 14:20
 
В миреГрузияЕреванРоссияЕвросоюзЕвропарламентFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала