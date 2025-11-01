Грузия приостановила работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест"

ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Грузия приостанавливает работу в сессиях парламентской ассамблеи "Евронест", которая была создана ЕС в рамках программы "Восточное партнерство", заявил в субботу спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, резолюции, принятые ассамблеей "Евронест" в Ереване, содержат "неприемлемые и возмутительные формулировки". Папуашвили добавил, что Европейский парламент должен отказаться от узкой политической повестки дня и уважать международный порядок, основанный на правилах.