08:31 01.11.2025 (обновлено: 10:33 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/grokipedija-2052246920.html
Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России
Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России
сша, россия, украина, илон маск, международная федерация футбола (фифа), международный олимпийский комитет (мок)
США, Россия, Украина, Илон Маск, Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК)
Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России

Грокипедия указала на выборочный подход к санкциям против российских спортсменов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги IPC и ПКР
Флаги IPC и ПКР. Архивное фото
МОСКВА, 1 нояб — РИА Новости. Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска, в статье, с которой ознакомилось РИА Новости, обратила внимание на выборочный подход к санкциям против российских спортсменов, введенным после начала конфликта на Украине, и сопоставила его с отсутствием аналогичных мер в отношении стран, союзных США.
В начале статьи отмечается, что исключение российских спортсменов из международных соревнований вызывает критику из-за несоответствий. Подчеркивается, что аналогичные действия других государств не сопровождались такими жесткими ограничениями, как в случае с Россией.
Вик Уайлд - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Уайлд высказался об Олимпиаде-2026
31 октября, 16:24
В качестве примера приводится вторжение США в Ирак в марте 2003 года, приведшее к свержению правительства партии "Баас", которое не повлекло за собой отстранения американских спортсменов от участия в Олимпийских играх или турнирах FIFA.
Аналогично, военная операция США в Афганистане после событий 11 сентября не привела к каким-либо спортивным санкциям, и американские атлеты беспрепятственно участвовали в последующих зимних Олимпиадах.
Также особое внимание в статье уделено Олимпиаде 2024 года в Париже. Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Газе, израильские спортсмены были допущены до соревнований под своим флагом. В то же время россияне могли участвовать только в нейтральном статусе - после прохождения проверки и при условии, что они публично осудят конфликт.
Грокипедия делает вывод, что подобная практика говорит о том, что спортивные санкции зависят скорее от текущих политических расстановок, чем от универсальных стандартов. В статье также говорится, что российские власти критикуют эту избирательность, называя происходящее проявлением русофобии.
С начала СВО российские атлеты отстранены от международных соревнований во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные турниры, а к соревнованиям россияне допускаются только в нейтральном статусе.
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму Роднина, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Роднина объяснила, почему следует показывать Олимпиаду по ТВ
30 октября, 08:49
 
СШАРоссияУкраинаИлон МаскМеждународная федерация футбола (ФИФА)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
