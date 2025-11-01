https://ria.ru/20251101/grokipedija-2052246920.html
Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России
Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России
Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска, в статье, с которой ознакомилось РИА Новости, обратила внимание на... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T08:31:00+03:00
2025-11-01T08:31:00+03:00
2025-11-01T10:33:00+03:00
сша
россия
украина
илон маск
международная федерация футбола (фифа)
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/99645/41/996454116_376:0:2971:1460_1920x0_80_0_0_51e46382bbf30f8958b6f07e5b5dd914.jpg
/20251031/sport-2052126918.html
/20251030/rodnina-2051706676.html
сша
россия
украина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/99645/41/996454116_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_d02a712f1026fa0123aa9e2a358c2933.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, илон маск, международная федерация футбола (фифа), международный олимпийский комитет (мок)
США, Россия, Украина, Илон Маск, Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК)
Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России
Грокипедия указала на выборочный подход к санкциям против российских спортсменов
МОСКВА, 1 нояб — РИА Новости. Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска, в статье, с которой ознакомилось РИА Новости, обратила внимание на выборочный подход к санкциям против российских спортсменов, введенным после начала конфликта на Украине, и сопоставила его с отсутствием аналогичных мер в отношении стран, союзных США.
В начале статьи отмечается, что исключение российских спортсменов из международных соревнований вызывает критику из-за несоответствий. Подчеркивается, что аналогичные действия других государств не сопровождались такими жесткими ограничениями, как в случае с Россией
.
В качестве примера приводится вторжение США
в Ирак
в марте 2003 года, приведшее к свержению правительства партии "Баас", которое не повлекло за собой отстранения американских спортсменов от участия в Олимпийских играх или турнирах FIFA
.
Аналогично, военная операция США в Афганистане
после событий 11 сентября не привела к каким-либо спортивным санкциям, и американские атлеты беспрепятственно участвовали в последующих зимних Олимпиадах.
Также особое внимание в статье уделено Олимпиаде 2024 года в Париже
. Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Газе, израильские спортсмены были допущены до соревнований под своим флагом. В то же время россияне могли участвовать только в нейтральном статусе - после прохождения проверки и при условии, что они публично осудят конфликт.
Грокипедия делает вывод, что подобная практика говорит о том, что спортивные санкции зависят скорее от текущих политических расстановок, чем от универсальных стандартов. В статье также говорится, что российские власти критикуют эту избирательность, называя происходящее проявлением русофобии.
С начала СВО российские атлеты отстранены от международных соревнований во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК
, на территории России не могут проводиться международные турниры, а к соревнованиям россияне допускаются только в нейтральном статусе.