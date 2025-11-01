МОСКВА, 1 нояб — РИА Новости. Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска, в статье, с которой ознакомилось РИА Новости, обратила внимание на выборочный подход к санкциям против российских спортсменов, введенным после начала конфликта на Украине, и сопоставила его с отсутствием аналогичных мер в отношении стран, союзных США.