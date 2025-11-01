Рейтинг@Mail.ru
Актера дубляжа Гриневича кремируют и захоронят прах в Москве - РИА Новости, 01.11.2025
15:27 01.11.2025
Актера дубляжа Гриневича кремируют и захоронят прах в Москве
Актера дубляжа Андрея Гриневича кремируют и затем захоронят прах на Востряковском кладбище, сообщила РИА Новости дочь артиста.
москва
андрей гриневич
брюс уиллис
шон коннери
москва
Новости
ru-RU
москва, андрей гриневич, брюс уиллис, шон коннери
Москва, Андрей Гриневич, Брюс Уиллис, Шон Коннери
Актера дубляжа Гриневича кремируют и захоронят прах в Москве

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Актера дубляжа Андрея Гриневича кремируют и затем захоронят прах на Востряковском кладбище, сообщила РИА Новости дочь артиста.
Гриневич, подаривший свой голос голливудским актерам Брюсу Уиллису, Шону Коннери, а также Владимиру Шевелькову в фильме "Гардемарины, вперед!", умер в возрасте 69 лет в среду. Прощание с ним проходит в субботу в в ЦКБ №1 в Москве.
"Будет кремация. Папа сам так хотел. А похоронят на Востряковском кладбище", - сказала его дочь.
Андрей Гриневич дублировал Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек 2", "Осада"), Алека Болдуина ("Деловая женщина"), Чарли Шина ("Горячие головы"), Шона Коннери ("Робин Гуд: Принц воров"), Майкла Мэдсена ("Бладрейн", "Город грехов"), Дэнниса Куэйда ("Внутреннее пространство", "Свободные люди"), Мэла Гибсона ("Сила стихии", "Бандит"), Джеффри Дина Моргана ("Убийства по открыткам", "Девятка"), Антонио Бандераса ("Филадельфия"), Эйдана Куинна ("Франкенштейн", "Легенды осени"), Владимира Шевелькова ("Гардемарины, вперед!") и многих-многих-многих других.
Как режиссёр дубляжа он работал над такими проектами как "Телефонная губка", "Военный ныряльщик", "Легенды осени", "Дом большой мамочки", сериалами "Терапия", "Платонические отношения", многими сезонами "Губки Боба", "Покемонов" и "Щенячьего патруля".
 
