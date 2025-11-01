Актера дубляжа Гриневича кремируют и захоронят прах в Москве

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Актера дубляжа Андрея Гриневича кремируют и затем захоронят прах на Востряковском кладбище, сообщила РИА Новости дочь артиста.

"Будет кремация. Папа сам так хотел. А похоронят на Востряковском кладбище", - сказала его дочь.