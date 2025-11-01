Рейтинг@Mail.ru
Сын Роналду забил дебютный гол в составе сборной Португалии - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:36 01.11.2025 (обновлено: 17:13 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/gol-2052365310.html
Сын Роналду забил дебютный гол в составе сборной Португалии
Сын Роналду забил дебютный гол в составе сборной Португалии - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Сын Роналду забил дебютный гол в составе сборной Португалии
Криштиану Роналду - младший, старший сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду, забил дебютный гол в составе сборной Португалии до 16 лет. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T16:36:00+03:00
2025-11-01T17:13:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
аль-наср
португалия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017722485_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_41baaf63078c12a6dc8e05719397c1c1.jpg
/20251027/messi-2051043803.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017722485_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b3aa68ab905bbc05b3b7f2e60c5e89b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, криштиану роналду, аль-наср, португалия
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Португалия
Сын Роналду забил дебютный гол в составе сборной Португалии

Старший сын Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии до 16 лет

© Соцсети футболистаСын Криштиану Роналду
Сын Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Соцсети футболиста
Сын Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Криштиану Роналду - младший, старший сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду, забил дебютный гол в составе сборной Португалии до 16 лет.
Юниорская сборная Португалии принимает участие в турнире в турецкой Анталье. В первом матче команды, прошедшем 30 октября, Роналду-младший дебютировал за сборную, выйдя на поле в концовке встречи против ровесников из Турции (2:0).
Вторая встреча, в которой португальские футболисты играли против сборной Уэльса, прошла в субботу и завершилась со счетом 3:0 в их пользу. Роналду-младший отметился дебютным голом на 42-й минуте матча.
В заключительной встрече турнира команда португальских юниоров сыграет против англичан. Матч пройдет 4 ноября в спортивном центре "Эмирхан".
Роналду-младший родился в июне 2010 года, в настоящее время играет в молодежном составе саудовского "Аль-Насра".
Криштиану Роналду и Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Месси и Роналду претендуют на попадание в символическую сборную года
27 октября, 20:21
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-НасрПортугалия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала