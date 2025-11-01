Сын Роналду забил дебютный гол в составе сборной Португалии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Криштиану Роналду - младший, старший сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду, забил дебютный гол в составе сборной Португалии до 16 лет.

Юниорская сборная Португалии принимает участие в турнире в турецкой Анталье. В первом матче команды, прошедшем 30 октября, Роналду-младший дебютировал за сборную, выйдя на поле в концовке встречи против ровесников из Турции (2:0).

Вторая встреча, в которой португальские футболисты играли против сборной Уэльса, прошла в субботу и завершилась со счетом 3:0 в их пользу. Роналду-младший отметился дебютным голом на 42-й минуте матча.

В заключительной встрече турнира команда португальских юниоров сыграет против англичан. Матч пройдет 4 ноября в спортивном центре "Эмирхан".