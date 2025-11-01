Гладков поручил увеличить число ставок врачей в белгородских медучреждениях

БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил увеличить количество ставок отдельных врачей-специалистов в медучреждениях Белгородской области исходя из потребности жителей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона на еженедельном оперативном заседании заслушал доклад об анализе обращений граждан, поступивших в социальных сетях по вопросу записи на приём к врачу в государственные медицинские учреждения.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что за последнюю неделю октября поступило 17 обращений (на 11 меньше, чем за предыдущий период) от жителей Белгорода, Старооскольского, Алексеевского, Белгородского района и округов по вопросам записи на приём, диагностические и лабораторные исследования.

"Из них семь — обращения на отсутствие свободных талонов к узким специалистам (невролог, ревматолог, травматолог, эндокринолог), ещё семь — обращения по вопросам записи (хирург, офтальмолог, терапевт, стоматолог), три — обращения без указания профиля или специальности", - говорится в сообщении.

Гладков дал поручение в течение двух недель проработать вопрос по увеличению количества ставок отдельных врачей-специалистов в медицинских учреждениях региона исходя из потребности населения.

"У нас достаточно хорошая, одна из лучших в стране динамика по замещению вакантных мест в штатных расписаниях учреждений здравоохранения. Но количество жалоб от людей, которые не могут записаться к врачу, и то, что плановый приём идёт неделю-две, — это ненормально. Поэтому в течение двух недель жду предложения… по увеличению ставок отдельных специалистов исходя из потребности населения Белгородской области", - сказал Гладков.

Губернатор пояснил, что планируется вводить ставки там, где это необходимо, по тем специальностям, которые максимально востребованы, чтобы сократить сроки ожидания и ликвидировать их.