Дело о растрате 7,5 миллиарда рублей "Роснано" направили в суд

Отмечается, что эти деньги предназначались для инвестиционного проекта "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России". При этом злоумышленники не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать указанный проект.