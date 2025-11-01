Дело о растрате 7,5 миллиарда рублей "Роснано" направили в суд

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Андрея Кушнарева о растрате 7,5 миллиардов рублей АО "Роснано", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кушнарева. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата)… Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Сам Кушнарев находится под стражей.
По версии следствия, с апреля 2013 года по март 2021 года Юрий Удальцов, в разные годы занимавший руководящие должности в АО "Роснано", и управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "Роснано", гендиректор ООО "Крокус Наноэлектроника" Андрей Кушнарев с неустановленными лицами "в составе организованной группы растратили вверенные Удальцову" средства госкорпорации более чем на 7,5 миллиардов рублей.
Отмечается, что эти деньги предназначались для инвестиционного проекта "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России". При этом злоумышленники не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать указанный проект.
Расследование проводилось следственным департаментом МВД России.
Удальцов объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц продолжается.
