Генпрокуратура отклонила более двух третей запланированных проверок бизнеса

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России отклонила более двух третей проверок бизнеса, которые запланировали контролеры и ведомства на 2026 год, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуроры завершают процедуру рассмотрения проектов планов проведения плановых проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий на 2026 год. Предварительные итоги этой работы свидетельствуют об увеличении на треть количества предложений в план по сравнению с 2025 годом. Одновременно возросло число отклоненных прокурорами проверок… Всего надзорным ведомством отклонено более двух третей проверок, запланированных контролерами на 2026 год", - говорится в сообщении.

Ростехнадзором, В частности, отметили в Генпрокуратуре , по итогам рассмотрения соответствующих планов, сформированных Минюстом, МВД, Росздравнадзором ФАС , а также Роспатентом и ГК " Росатом ", исключена почти треть проверок.

В ведомстве подчеркнули, что защита прав предпринимателей относится к числу приоритетных направлений работы и находится на личном контроле генпрокурора Александра Гуцана

В настоящее время прокуроры приступают к оценке законности доработанных контролерами планов. Они будут загружаться в Единый реестр проверок для формирования сводного плана проверок предпринимателей на 2026 год.

В Генпрокуратуре добавили, что среди остальных органов, занимающихся контролем и надзором, наибольшее количество проверочных мероприятий запланировано Роспотребнадзором МЧС и Ростехнадзором. При этом большинство предложений уже отклонены прокурорами.