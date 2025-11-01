Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура отклонила более двух третей запланированных проверок бизнеса - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/genprokuratura-2052296828.html
Генпрокуратура отклонила более двух третей запланированных проверок бизнеса
Генпрокуратура отклонила более двух третей запланированных проверок бизнеса - РИА Новости, 01.11.2025
Генпрокуратура отклонила более двух третей запланированных проверок бизнеса
Генеральная прокуратура России отклонила более двух третей проверок бизнеса, которые запланировали контролеры и ведомства на 2026 год, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T13:19:00+03:00
2025-11-01T13:19:00+03:00
экономика
россия
александр гуцан
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
https://ria.ru/20251031/bagreeva-2051936038.html
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052197744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр гуцан, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Экономика, Россия, Александр Гуцан, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Генпрокуратура отклонила более двух третей запланированных проверок бизнеса

Генпрокуратура отклонила две трети запланированных на 2026 год проверок бизнеса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России отклонила более двух третей проверок бизнеса, которые запланировали контролеры и ведомства на 2026 год, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуроры завершают процедуру рассмотрения проектов планов проведения плановых проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий на 2026 год. Предварительные итоги этой работы свидетельствуют об увеличении на треть количества предложений в план по сравнению с 2025 годом. Одновременно возросло число отклоненных прокурорами проверок… Всего надзорным ведомством отклонено более двух третей проверок, запланированных контролерами на 2026 год", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах
Вчера, 09:15
В частности, отметили в Генпрокуратуре, по итогам рассмотрения соответствующих планов, сформированных Минюстом, МВД, Росздравнадзором, Ростехнадзором, ФАС, а также Роспатентом и ГК "Росатом", исключена почти треть проверок.
В ведомстве подчеркнули, что защита прав предпринимателей относится к числу приоритетных направлений работы и находится на личном контроле генпрокурора Александра Гуцана.
В настоящее время прокуроры приступают к оценке законности доработанных контролерами планов. Они будут загружаться в Единый реестр проверок для формирования сводного плана проверок предпринимателей на 2026 год.
В Генпрокуратуре добавили, что среди остальных органов, занимающихся контролем и надзором, наибольшее количество проверочных мероприятий запланировано Роспотребнадзором, МЧС и Ростехнадзором. При этом большинство предложений уже отклонены прокурорами.
Процедура обжалования данных решений завершится до 20 ноября. После этого уполномоченные должностные лица органов контроля обязаны до 15 декабря утвердить планы и в течение 5 рабочих дней разместить их на официальных сайтах.
Четыре звезды на входе в гостиницу - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В России планируют создать стандарты сервиса для бизнес-отелей
Вчера, 19:47
 
ЭкономикаРоссияАлександр ГуцанГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала