Генпрокуратура отклонила более двух третей запланированных проверок бизнеса

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России отклонила более двух третей проверок бизнеса, которые запланировали контролеры и ведомства на 2026 год, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуроры завершают процедуру рассмотрения проектов планов проведения плановых проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий на 2026 год. Предварительные итоги этой работы свидетельствуют об увеличении на треть количества предложений в план по сравнению с 2025 годом. Одновременно возросло число отклоненных прокурорами проверок… Всего надзорным ведомством отклонено более двух третей проверок, запланированных контролерами на 2026 год", - говорится в сообщении.
В частности, отметили в Генпрокуратуре, по итогам рассмотрения соответствующих планов, сформированных Минюстом, МВД, Росздравнадзором, Ростехнадзором, ФАС, а также Роспатентом и ГК "Росатом", исключена почти треть проверок.
В ведомстве подчеркнули, что защита прав предпринимателей относится к числу приоритетных направлений работы и находится на личном контроле генпрокурора Александра Гуцана.
В настоящее время прокуроры приступают к оценке законности доработанных контролерами планов. Они будут загружаться в Единый реестр проверок для формирования сводного плана проверок предпринимателей на 2026 год.
В Генпрокуратуре добавили, что среди остальных органов, занимающихся контролем и надзором, наибольшее количество проверочных мероприятий запланировано Роспотребнадзором, МЧС и Ростехнадзором. При этом большинство предложений уже отклонены прокурорами.
Процедура обжалования данных решений завершится до 20 ноября. После этого уполномоченные должностные лица органов контроля обязаны до 15 декабря утвердить планы и в течение 5 рабочих дней разместить их на официальных сайтах.