С начала прекращения огня число погибших в Газе выросло до 226 - РИА Новости, 01.11.2025
16:57 01.11.2025
С начала прекращения огня число погибших в Газе выросло до 226
С начала прекращения огня число погибших в Газе выросло до 226
в мире, израиль, хамас, вооруженные силы сша
В мире, Израиль, ХАМАС, Вооруженные силы США
С начала прекращения огня число погибших в Газе выросло до 226

В секторе Газа с начала прекращения огня число погибших достигло 226

© AP Photo / Mohammed Hajjar Сектор Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с начала прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем возросло до 226, более 590 получили ранения, сообщило местное министерство здравоохранения.
"C момента прекращения огня 11 октября 2025 года общее количество жертв составило: 226 погибших, 594 раненых. Из-под завалов извлечены 499 тел", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп оценил перемирие в Газе
30 октября, 07:52
Как уточняет минздрав, за минувшие двое суток в больницы сектора Газа поступили 22 погибших и девять раненых. Таким образом, число погибших, начиная с 7 октября 2023 года, достигло более 68,8 тысячи, свыше 170,6 тысячи человек получили ранения.
ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения огня палестинской стороной.
В свою очередь Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 21 октября официально объявило о начале работы центра гражданско-военной координации по мониторингу прекращения огня в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В мире Израиль ХАМАС Вооруженные силы США
 
 
