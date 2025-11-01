https://ria.ru/20251101/gaza-2052371838.html
С начала прекращения огня число погибших в Газе выросло до 226
2025-11-01T16:57:00+03:00
2025-11-01T16:57:00+03:00
2025-11-01T16:57:00+03:00
израиль
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с начала прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем возросло до 226, более 590 получили ранения, сообщило местное министерство здравоохранения.
"C момента прекращения огня 11 октября 2025 года общее количество жертв составило: 226 погибших, 594 раненых. Из-под завалов извлечены 499 тел", - говорится в заявлении.
Как уточняет минздрав, за минувшие двое суток в больницы сектора Газа поступили 22 погибших и девять раненых. Таким образом, число погибших, начиная с 7 октября 2023 года, достигло более 68,8 тысячи, свыше 170,6 тысячи человек получили ранения.
ХАМАС
в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем
освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения огня палестинской стороной.
В свою очередь Центральное командование вооруженных сил США
(CENTCOM) 21 октября официально объявило о начале работы центра гражданско-военной координации по мониторингу прекращения огня в секторе Газа.