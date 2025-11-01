Рейтинг@Mail.ru
Материалам о преступлениях Киева не дают хода, заявил Гатилов
07:42 01.11.2025
Материалам о преступлениях Киева не дают хода, заявил Гатилов
Материалам о преступлениях Киева не дают хода, заявил Гатилов
2025
Материалам о преступлениях Киева не дают хода, заявил Гатилов

Гатилов: материалы о преступлениях Киева оседают в УВКПЧ ООН мертвым грузом

Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия продолжает предоставлять Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека материалы о преступлениях киевского режима и нарушениях прав человека на Западе, но они оседают мертвым грузом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"В управлении эти документы, по всей видимости, оседают мертвым грузом, либо им не дают хода те, кто не заинтересован в налаживании конструктивных отношений с Россией. По крайней мере, с российскими материалами по Украине происходит именно так. По пальцам можно перечислить случаи, когда адресаты нашей корреспонденции хотя бы подтверждали нам получение соответствующих документов", - сообщил дипломат.
Гатилов раскритиковал принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН
Он выразил мнение, что "придет время, и вся правда о преступлениях киевской военщины всплывет".
Гатилов отметил, что Россия продолжает активно работать на площадке СПЧ - ведущего правозащитного органа системы ООН, даже будучи в статусе его наблюдателя.
"На регулярной основе готовим от имени заинтересованных государств коллективные заявления по тем или иным вопросам, которые затем озвучиваем в СПЧ. Наши эксперты активно отстаивают российские позиции при согласовании проектов резолюций, принимаемых советом", - сказал дипломат.
В октябре по завершении 60-й сессии СПЧ ООН в постпредстве РФ при ООН заявляли, что игнорирование правозащитными структурами, включая УВКПЧ и СПЧ ООН, систематического нарушения Киевом прав человека - это проявление двойных стандартов и селективных подходов, а использование правозащитной тематики для политически мотивированного очернения стран подрывает работу СПЧ ООН и его авторитет.
Гатилов оценил попытки создать новую систему безопасности без России
© 2025 МИА «Россия сегодня»
