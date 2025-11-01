Материалам о преступлениях Киева не дают хода, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия продолжает предоставлять Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека материалы о преступлениях киевского режима и нарушениях прав человека на Западе, но они оседают мертвым грузом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"В управлении эти документы, по всей видимости, оседают мертвым грузом, либо им не дают хода те, кто не заинтересован в налаживании конструктивных отношений с Россией . По крайней мере, с российскими материалами по Украине происходит именно так. По пальцам можно перечислить случаи, когда адресаты нашей корреспонденции хотя бы подтверждали нам получение соответствующих документов", - сообщил дипломат.

Он выразил мнение, что "придет время, и вся правда о преступлениях киевской военщины всплывет".

Гатилов отметил, что Россия продолжает активно работать на площадке СПЧ - ведущего правозащитного органа системы ООН , даже будучи в статусе его наблюдателя.

"На регулярной основе готовим от имени заинтересованных государств коллективные заявления по тем или иным вопросам, которые затем озвучиваем в СПЧ. Наши эксперты активно отстаивают российские позиции при согласовании проектов резолюций, принимаемых советом", - сказал дипломат.