Рейтинг@Mail.ru
Гатилов назвал условие продолжения диалога по ДНСВ с США - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/gatilov-2052232158.html
Гатилов назвал условие продолжения диалога по ДНСВ с США
Гатилов назвал условие продолжения диалога по ДНСВ с США - РИА Новости, 01.11.2025
Гатилов назвал условие продолжения диалога по ДНСВ с США
Предметный диалог России с США по вопросу ДСНВ и контролю над вооружениями возможен только после устранения всех "раздражителей" в двусторонних отношениях,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T03:11:00+03:00
2025-11-01T03:11:00+03:00
в мире
россия
сша
женева (город)
владимир путин
геннадий гатилов
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151578/56/1515785682_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3a766801438bc26c5e81e62a707f9bd9.jpg
https://ria.ru/20251101/gatilov-2052232030.html
https://ria.ru/20251031/gatilov-2051997040.html
россия
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151578/56/1515785682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c4a8cbc8b3cceedbc60d2169fee381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, женева (город), владимир путин, геннадий гатилов, дональд трамп, оон
В мире, Россия, США, Женева (город), Владимир Путин, Геннадий Гатилов, Дональд Трамп, ООН
Гатилов назвал условие продолжения диалога по ДНСВ с США

Гатилов: диалог по ДНСВ возможен после устранения раздражителей в отношениях

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Предметный диалог России с США по вопросу ДСНВ и контролю над вооружениями возможен только после устранения всех "раздражителей" в двусторонних отношениях, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Мы неоднократно отмечали, что предметный диалог с Вашингтоном по этой теме, а также по широкому спектру вопросов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения возможен только после устранения всех имеющихся "раздражителей", - сказал дипломат.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Гатилов выразил надежду на изменение политики США в отношении России
03:09
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает получить положительный ответ от США. По его словам, о продлении ДСНВ речи давно нет.
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гатилов оценил попытки создать новую систему безопасности без России
Вчера, 05:51
 
В миреРоссияСШАЖенева (город)Владимир ПутинГеннадий ГатиловДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала