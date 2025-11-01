https://ria.ru/20251101/futbol-2052413234.html
"Брентфорд" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
"Кристал Пэлас" дома победил "Брентфорд" в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
лондон
"Брентфорд" со счетом 0:2 уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ