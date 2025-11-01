Рейтинг@Mail.ru
"Брентфорд" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
Футбол
Футбол
 
19:59 01.11.2025 (обновлено: 20:04 01.11.2025)
"Брентфорд" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
"Брентфорд" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Брентфорд" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
"Кристал Пэлас" дома победил "Брентфорд" в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
лондон
жан-филипп матета
брентфорд
кристал пэлас
английская премьер-лига (апл)
спорт, лондон, жан-филипп матета, брентфорд, кристал пэлас, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Лондон, Жан-Филипп Матета, Брентфорд, Кристал Пэлас, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Брентфорд" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

"Брентфорд" со счетом 0:2 уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

Жан-Филипп Матета (слева)
Жан-Филипп Матета (слева) - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© ADRIAN DENNIS
Жан-Филипп Матета (слева). Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Кристал Пэлас" дома победил "Брентфорд" в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей гол забил Жан-Филипп Матета (30-я минута). Еще один мяч в своим ворота срезал защитник "Брентфорда" Натан Коллинс (51).
В следующем туре "Кристал Пэлас" 9 ноября встретится с "Брайтоном", а "Брентфорд" в этот же день на своем поле сыграет с "Ньюкаслом".
Английская премьер-лига (АПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Кристал Пэлас
2 : 0
Брентфорд
30‎’‎ • Жан-Филипп Матета
(Джефферсон Лерма)
51‎’‎ • Натан Коллинс (А)
Футбол Спорт Лондон Жан-Филипп Матета Брентфорд Кристал Пэлас АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
