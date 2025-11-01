Рейтинг@Mail.ru
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
Футбол
 
19:04 01.11.2025 (обновлено: 23:12 01.11.2025)
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
Ярославский "Шинник" дома выиграл у "Челябинска" в матче 17-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
челябинск
шинник
первая лига
спорт, челябинск, шинник, первая лига
Футбол, Спорт, Челябинск, Шинник, Первая лига
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги

Футболисты "Шинника" обыграли "Челябинск" в матче Первой лиги

© ФотоФК Шинник эмблема
ФК Шинник эмблема - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ярославский "Шинник" дома выиграл у "Челябинска" в матче 17-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Ярославле, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Руслан Куль (15-я минута).
"Шинник" (22 очка), прервавший серию из четырех матчей без побед, поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Челябинск" (25), который не побеждает на протяжении пяти туров, располагается на седьмой строчке.
"Челябинск" 5 ноября проведет перенесенный матч 14-го тура в Екатеринбурге против "Урала". В 18-м туре "Шинник" в гостях сыграет с волгоградским "Ротором" 9 ноября, а на следующий день "Челябинск" примет "Уфу".
