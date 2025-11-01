"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ярославский "Шинник" дома выиграл у "Челябинска" в матче 17-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Ярославле, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Руслан Куль (15-я минута).