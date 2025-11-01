https://ria.ru/20251101/futbol-2052401463.html
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
Ярославский "Шинник" дома выиграл у "Челябинска" в матче 17-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01
2025-11-01T19:04:00+03:00
2025-11-01T23:12:00+03:00
"Шинник" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
Футболисты "Шинника" обыграли "Челябинск" в матче Первой лиги