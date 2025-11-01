Украинские роллер-фристайлистки сфотографировались с россиянкой на ЧЕ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские роллер-фристайлистки Мария Погуляка и София Китайгора сфотографировались с россиянкой Анной Кукушкиной на пьедестале на чемпионате Европы, который проходит в итальянском городе Ананьи.

Кукушкина заняла второе место в дисциплине "слайды". Победу одержала Погуляка, бронзовым призером стала Китайгора. Во время церемонии награждения украинские спортсменки не стали отказываться от совместной фотографии с Кукушкиной. Снимок был опубликован на официальной странице европейского отделения Международной федерации роллер-спорта (World Skate Europe) в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).