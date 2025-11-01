Семнадцатый Северный межнациональный форум пройдет в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноя – РИА Новости. Семнадцатый межнациональный форум, который собирает на своей площадке представителей землячеств, национальных культурных автономий и других общественных организаций в сфере межнациональной политики, пройдет в Архангельске в ноябре, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Организацию форума обсудили во время рабочей встречи губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Мамикон Гекчян.

"Северный межнациональный форум традиционно приурочен ко Дню народного единства. В этом году основные мероприятия пройдут 20 и 21 ноября", - сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что дополнительные мероприятия начнутся уже на следующей неделе, в том числе и в важную для страны праздничную дату – День народного единства 4 ноября.

"Наша страна переживает непростые времена, сталкивается с колоссальными внешними вызовами. И сейчас особенно важно сохранять внутреннее единство, укреплять доверие и взаимопонимание. Неслучайно 2025 год объявлен в Архангельской области Годом поддержки и единства", – приводятся в сообщении слова Цыбульского.

Глава региона отметил, что Ассамблея народов России играет заметную роль в укреплении межнационального согласия в регионе, а XVII Северный межнациональный форум, в организации которого принимает участие региональное отделение, станет ключевым событием ноября.

По словам Гекчяна, в рамках проведения Северного межнационального форума в Архангельске состоится целая серия мероприятий – тематические секции, выставки, посвященные культурному многообразию Поморья и историческим событиям региона, мастер-классы, представление лучших практик в сфере межнациональных отношений, презентация литературно-патриотического проекта "Русские чтения: история России – история побед", а также выступления народных артистов.

"Северный межнациональный форум проводим уже 17 лет в преддверии Дня народного единства… Кроме того, в этом году приняли решение также провести 4 ноября сбор гуманитарной помощи в поддержку жителей Луганской Народной Республики, акция пройдет у областного молодежного центра. Таким символичным дополнением к основным мероприятиям мы покажем наше единство и поддержку, то, что мы вместе сильнее не на словах, а не деле", - сказал Гекчян.

Губернатор также отметил, что важно сохранять традиции и устои, которые есть в разных уголках региона.