Семнадцатый Северный межнациональный форум пройдет в Архангельске - РИА Новости, 01.11.2025
Архангельская область
Архангельская область
 
15:47 01.11.2025
Семнадцатый Северный межнациональный форум пройдет в Архангельске
Семнадцатый Северный межнациональный форум пройдет в Архангельске - РИА Новости, 01.11.2025
Семнадцатый Северный межнациональный форум пройдет в Архангельске
Семнадцатый межнациональный форум, который собирает на своей площадке представителей землячеств, национальных культурных автономий и других общественных... РИА Новости, 01.11.2025
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
архангельск
архангельская область
архангельск
александр цыбульский, архангельская область, архангельск
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельская область, Архангельск
Семнадцатый Северный межнациональный форум пройдет в Архангельске

Семнадцатый Северный межнациональный форум пройдет в Архангельске в ноябре

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноя – РИА Новости. Семнадцатый межнациональный форум, который собирает на своей площадке представителей землячеств, национальных культурных автономий и других общественных организаций в сфере межнациональной политики, пройдет в Архангельске в ноябре, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Организацию форума обсудили во время рабочей встречи губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Мамикон Гекчян.
"Северный межнациональный форум традиционно приурочен ко Дню народного единства. В этом году основные мероприятия пройдут 20 и 21 ноября", - сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что дополнительные мероприятия начнутся уже на следующей неделе, в том числе и в важную для страны праздничную дату – День народного единства 4 ноября.
"Наша страна переживает непростые времена, сталкивается с колоссальными внешними вызовами. И сейчас особенно важно сохранять внутреннее единство, укреплять доверие и взаимопонимание. Неслучайно 2025 год объявлен в Архангельской области Годом поддержки и единства", – приводятся в сообщении слова Цыбульского.
Глава региона отметил, что Ассамблея народов России играет заметную роль в укреплении межнационального согласия в регионе, а XVII Северный межнациональный форум, в организации которого принимает участие региональное отделение, станет ключевым событием ноября.
По словам Гекчяна, в рамках проведения Северного межнационального форума в Архангельске состоится целая серия мероприятий – тематические секции, выставки, посвященные культурному многообразию Поморья и историческим событиям региона, мастер-классы, представление лучших практик в сфере межнациональных отношений, презентация литературно-патриотического проекта "Русские чтения: история России – история побед", а также выступления народных артистов.
"Северный межнациональный форум проводим уже 17 лет в преддверии Дня народного единства… Кроме того, в этом году приняли решение также провести 4 ноября сбор гуманитарной помощи в поддержку жителей Луганской Народной Республики, акция пройдет у областного молодежного центра. Таким символичным дополнением к основным мероприятиям мы покажем наше единство и поддержку, то, что мы вместе сильнее не на словах, а не деле", - сказал Гекчян.
Губернатор также отметил, что важно сохранять традиции и устои, которые есть в разных уголках региона.
"Архангельская область по своей территории уникальный регион, крупнейший в Европейской части России, по своим масштабам сопоставимый со многими даже крупными европейскими странами. Поэтому, думаю, если зададимся целью не только сохранять национальные традиции, но и особенности каждого района, каждой территории Архангельской области, это усилит совет и еще больше сплотит общество в регионе", – отметил Цыбульский.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Цыбульский отметил важность системной поддержки межнациональной сферы
29 октября, 16:46
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьАрхангельск
 
 
