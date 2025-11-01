В Москве подготовили фонтаны к зиме

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующихэлементов, монтируются заглушки", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который накрывают надувным куполом.

По его словам, плавающие фонтаны на Водоотводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами.

"В течение зимы будем готовить столичные фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверим и при необходимости обновим насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проведем профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики", - добавил Бирюков.