В Москве подготовили фонтаны к зиме
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:36 01.11.2025
В Москве подготовили фонтаны к зиме
В Москве подготовили фонтаны к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам...
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве подготовили фонтаны к зиме

В Москве завершили консервацию фонтанов перед зимой

© РИА Новости / Михаил ВознесенскийФонтан в Царицынском парке Москвы
© РИА Новости / Михаил Вознесенский
Фонтан в Царицынском парке Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующихэлементов, монтируются заглушки", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который накрывают надувным куполом.
По его словам, плавающие фонтаны на Водоотводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами.
"В течение зимы будем готовить столичные фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверим и при необходимости обновим насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проведем профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период специалисты будут регулярно проводить осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверять электротехническое оборудование, системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.
Лефортовский тоннель в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
Вчера, 11:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
