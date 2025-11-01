Рейтинг@Mail.ru
20:52 01.11.2025 (обновлено: 21:51 01.11.2025)
В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Европе начали размораживать активы российских инвесторов без лицензии OFAC, сообщает российская юридическая фирма Delcredere.
«
"Euroclear пересмотрела подход к разблокировке активов, связанных с НРД, в части лицензии OFAC. Юристы санкционной практики получили соответствующее письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок действий", — рассказали там.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На Западе осудили дерзкий план ЕС против России
29 октября, 19:30
Один из российских брокеров уже сообщил о первом успешном переводе активов с US Nexus, отметили в юрфирме.
Там добавили, что теперь разблокировка активов возможна без участия американского регулятора, если в транзакции не участвуют лица из США, активы перемещаются внутри Euroclear, а у инвестора есть лицензия Казначейства Бельгии.
Delcredere рекомендует обладателям такой лицензии активизировать работу с брокерами, а тем, у кого еще нет, — задуматься о ее получении на случай, если Euroclear снова неожиданно изменит подход.
Адвокатское бюро NSP также подтвердило, что возможна разблокировка даже тех активов, которые связаны с юрисдикцией США (US Nexus) и заблокированы на счете НРД в Euroclear, если в транзакцию по разблокировке не вовлечены американские граждане или компании. Там сообщили, что есть уже три случая такой разблокировки у разных брокеров.
«

"Однако есть риск, что Euroclear может в любой момент прекратить такую практику. Поэтому инвесторам, которые уже получили лицензию Казначейства Бельгии, необходимо торопиться", — предупредили в NSP.

Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Бельгии оценили ответ России на возможную конфискацию активов
24 октября, 21:39

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ узнали, когда у Украины могут закончиться средства на войну
Вчера, 03:58
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В ЕК объяснили кредит для Украины под российские активы
21 октября, 21:10
 
