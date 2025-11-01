В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США

Delcredere рекомендует обладателям такой лицензии активизировать работу с брокерами, а тем, у кого еще нет, — задуматься о ее получении на случай, если Euroclear снова неожиданно изменит подход.

Адвокатское бюро NSP также подтвердило, что возможна разблокировка даже тех активов, которые связаны с юрисдикцией США (US Nexus) и заблокированы на счете НРД в Euroclear, если в транзакцию по разблокировке не вовлечены американские граждане или компании. Там сообщили, что есть уже три случая такой разблокировки у разных брокеров.